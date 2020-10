Díaz Ayuso: "No voy a dejar que intervengan Madrid con la trampa del falso consenso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atendido este jueves la llamada de Es la Mañana de Federico apenas unas horas después de que Salvador Illa conminara al cierre de la Comunidad de Madrid pese a no alcanzar el consenso en la reunión con las Comunidades Autónomas.

Díaz Ayuso ha querido dejar claro que "Madrid tiene un plan muy claro para localizar a quienes están contagiando, ponerlos en cuarentena y que los demás puedan seguir con su actividad". Y según ha dicho, lo curioso es que el Gobierno, "cuando me reuní con Sánchez", estuvo de acuerdo con ese plan, pero "todavía estoy esperando a los efectivos que nos prometió el gobierno y la comunidad les reclamó".

Se quejaba Ayuso de que el plan que presentó la Comunidad de Madrid, "les parecía bien la semana pasada, pero al final de la semana, el señor Illa, mandado por Sánchez, decide con prisas que hay que confinar Madrid y eso que el plan de Madrid ya está funcionando por sí mismo".

El proceso continuó durante el fin de semana, cuando, decía Ayuso, "vimos una hiperactividad de Illa... De repente todo es un desastre, todo es horrible y obligatoriamente teníamos que ceder a sus ideas". Fue entonces cuando el lunes tuvo lugar la reunión de Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad y el Gobierno, donde se decidió "tener la mejor voluntad para la reunión que tuvo lugar ayer", decía Ayuso, y la justificaba señalando que "claro que todos queremos consenso", pero no para cualquier cosa. Y es que, "por la noche empezaron a filtrar datos y temas de lo que nos iban a pedir en la reunión", lo que enfadó mucho a Ayuso porque "estamos hablando de restringir libertades de millones de Madrileños, y esto no se trata como si lo escribes en la servilleta de una barra de un bar".

Su clamor era constante: "Lo que queremos es que alguien nos explique por qué" se toman en consideración los parámetros elegidos por el Gobierno respecto al número de contagios para cerrar una comunidad y no otros. "Que me digan por qué han establecido esos parámetros que están hechos a medida para confinar Madrid", decía Ayuso que advertía: "No voy a caer en ello, no voy a dejar que intervengan una economía como la madrileña por tener ese consenso".

E insistía Díaz Ayuso en que el plan de Madrid, "localizar a las personas que contagian, ponerlas en cuarentenas y que la vida siga", este plan con el que el Gobierno dijo estar de acuerdo, según ha insistido la presidenta Madrileña, "está funcionando".

Se preguntaba Díaz Ayuso por qué tiene que confinarse a una comunidad por tener "500 caso por cada 100.000 habitantes" sin tener en cuenta, por ejemplo, la flexibilidad que tiene la CAM, "donde podemos triplicar nuestras UCI" y aclaró que en la reunión de este jueves "cada comunidad autónoma que votó en contra, lo hizo por distintos motivos".

Además, Díaz Ayuso advertía de que "el afán del Gobierno es que tiene muchas prisas para imponer todo por decreto y por imposición y si me dijeran que esto va a funcionar... yo lo aceptaría, pero hay que buscar fórmulas intermedias", añadía, que son las que han demostrado éxito: "La fórmula de todo cerrado y todo bloqueado, sólo se podría llegar a ello en casos extremos".

"Están aterrorizando a los madrileños"

El cambio de postura del Gobierno dice Díaz Ayuso que se ha producido en cuestión de horas: "El miércoles Illa dijo que le parecía muy bien el plan de Madrid y el viernes todo era horrible, transmisión comunitaria y supuestas imágenes de hospitales colapsados, están aterrorizando a los Madrileños, están espantándolos y pueden crear más problemas porque ahora tienen miedo de acudir a los hospitales".

Díaz Ayuso ha explicado que no tiene "ningún problema" en dejarse "ayudar", pero que del mismo modo tiene "claro que el plan de Madrid es el mejor" y aseguró que "no voy a dejar intervenir una autonomía con la trampa del falso consenso".

Además, pidió explicaciones de "por qué estos parámetros" diseñados por el Ministerio de Sanidad "están hechos de forma que en ocho de cada diez casos afectan a la Comunidad de Madrid".

"No había voluntad de acuerdo" por parte de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que en la reunión que mantuvieron miembros de su gobierno y del Ministerio de Sanidad "lo que se plasmó es la voluntad de acuerdo" entre ambas administraciones "y lo que parecía es que se iba a hablar de todo eso" en el Consejo Interterritorial de este miércoles.

"Lo que no sabíamos eran las condiciones" que se iban a tratar de imponer. "En esa reunión se habló de varios indicadores —ha explicado Díaz Ayuso— pero no se cerró absolutamente nada", sino que "se decidió que en el Consejo se hablaría de todo". La sorpresa vino más tarde: "Resulta que luego ya estaba hecho. Ahí se ha demostrado que no había voluntad de acuerdo" por parte del Ejecutivo de Sánchez.