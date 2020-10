Ruiz Escudero: "No puede ser que cuando las cifras sean malas, las creamos y cuando mejoran, no"

El Consejero madrileño de Salud, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado muy tajante a la hora de defender los datos que ha facilitado la Comunidad de Madrid en los últimos días sobre la incidencia de la pandemia de coronavirus. "El Gobierno de la CAM no va a permitir en ningún momento que esa información se ponga en duda. Al cuestionar los datos se cuestiona a los profesionales del Servicio Madrileño de Salud y no se va a permitir", ha dicho.

En esta línea, ha explicado que así se lo ha expuesto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la reunión que han mantenido este martes por la tarde y ha asegurado que tanto el ministro como el alto cargo sanitario han dicho que "sus palabras habían sido malinterpretadas" y que no querían poner en cuestión los datos sobre Madrid.

"He exigido una rectificación oficial y que no se vuelva a cuestionar los datos. Ambos han dicho que jamás han puesto en duda los datos de la CAM. Esperamos que esto no se vuelva a repetir", ha continuado Ruiz Escudero. "Madrid no miente, siempre hemos actuado con total transparencia. No puede ser que cuando las cifras sean malas, las creamos y cuando mejoran, no", ha añadido.

Y, por segunda vez, ha mostrado su malestar en que se ponga en duda los datos sanitarios que da Madrid: "Lo que no se puede plantear es cuando las cosas van mal a Madrid los datos son fiables y cuando las cosas van bien entonces nos generan dudas".

El responsable de la Sanidad madrileña ha afirmado que el plan contra el coronavirus puesto en marcha por la Comunidad de Madrid hace dos semanas "funciona", por lo que han pedido al ministro Illa que "reconsidere la orden impuesta la pasada semana" y "la CAM pueda seguir desarrollando nuestro plan".

Incidencia acumulada en Madrid

Respecto a la incidencia acumulada del coronavirus, ha asegurado que la región ha experimentado una mejora en términos generales y que en los últimos 14 días ha descendido la propagación del virus de Wuham en 45 de las 46 Zonas Básicas de Salud de la región en las que hace dos semanas se impusieron las medidas de restricción de movilidad y la actividad. Una reducción que va en cifras del 6 al 62,1 por ciento.

"En estos 15 días de aplicación de la Orden 1178/2020 los casos que han dado positivo por PCR y pruebas de antígenos han descendido, pasando de 28.969 (en la semana del 14 al 20 de septiembre) a 16.770 (en la semana del 28 al 4 de octubre), lo que supone una reducción del 42 por ciento. De igual modo, 38 de las 46 Zonas Básicas de Salud donde se impuso restricciones han descendido por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes", ha explicado.