Aguado dice ahora que "contempla atónito cómo han convertido nuestra región en un campo de batalla"

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, asegura este 12 de octubre en un escrito en las redes sociales que "contempla atónito cómo han convertido nuestra región en un campo de batalla, haciéndolo además en el peor momento posible, en mitad de una pandemia, y con la salud y la economía como principales excusas".

El vicepresidente del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha utilizado Facebook este lunes festivo para hacer la siguiente reflexión: "Entré en política porque estaba cansado del bipartidismo, del eterno y estéril debate entre rojos y azules; de la confrontación inducida, artificial y desalentadora entre los de siempre para conservar lo de siempre: el poder".

"Vivimos en un ambiente político cada vez más asfixiante, más polarizado, donde se lapida al discrepante, se silencia la razón y se posterga a un segundo plano el verdadero interés general, el de los ciudadanos", dice Aguado unos días después de desmarcarse de Ayuso asegurando que el estado de alarma en Madrid "era evitable".

"Con el paso de los días, contemplo atónito cómo han convertido nuestra región en un campo de batalla, haciéndolo además en el peor momento posible, en mitad de una pandemia, y con la salud y la economía como principales excusas.Me entristece que hayan elegido Madrid para dirimir sus disputas. La mejor región de mundo, donde nací y donde pienso seguir viviendo muchos años más", reza su texto.

"No entienden que Madrid no es suya. Y que España tampoco. Que es de todos. Da igual a quién votes y de dónde vengas. Por eso hoy, 12 de octubre, reivindico más que nunca el centro político. Los espacios de encuentro, la moderación y el sentido común. En tiempos de zozobra, polarización e incertidumbre como los que nos han tocado vivir, no puedo más que reafirmar mi compromiso con mi país, su historia, su Constitución, su bandera y, sobre todo, su futuro", prosigue.

"Ese futuro que le quiero dejar a mi hijo y por el que voy a pelear hasta el último aliento. Y es que España merece mucho la pena. Nuestro país merece mucho la pena, a pesar de crispadores, populistas y oportunistas que se empeñan en desbaratarlo. Feliz día de la Hispanidad a todos. ¡Viva España!", termina su escrito Aguado.