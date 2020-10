La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este jueves junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para volver a solicitar al Gobierno que anule el estado de alarma en la región tras la mejoría de los datos.

Los dirigentes madrileños también han denunciado la "falta de diálogo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y su "arbitrariedad" al cambiar "las reglas sin criterio sanitario alguno". Todo ello después de que este martes por la mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartase en una entrevista en la SER el levantamiento anticipado del estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid y asegurase que para ello era necesario que la incidencia acumulada bajase "como mínimo" hasta los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Se trata de un "criterio inventado", han afeado Ayuso y Almeida. "Nos hemos enterado por los medios de comunicación del cambio de criterios, no por el grupo de trabajo Covid" , han añadido.

"Respeten las instituciones y el Estado de Derecho"

"La manera de actuar del Gobierno de España es una sucesión de ataques contra los derechos y libertades individuales. Dinamitar el estado de derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regímenes totalitarios", ha explicado Ayuso que ha pedido al Gobierno que "respete las instituciones y el Estado de Derecho".

"Bajo la falsa manta del diálogo, imponen sin escuchar", ha denunciado la presidenta de la CAM que, a pesar de estas palabras de Illa, ha asegurado que ella "ofrece, una vez más, diálogo".

La diferencia de trato

"Tenemos los mismos datos que se registraron en la semana del 24 al 30 de agosto", ha explicado minutos después José Luis Martínez Almeida, que también ha denunciado que el Ejecutivo cambie de criterios de "forma arbitraria de un día para otro". "No podemos vivir al albur de que cada día se dé un criterio", ha explicado.

"Los madrileños no merecemos un Gobierno que pasa de 500 a 200 o a 100 en función de la opinión que tengan o del escándalo que haya que pasar", ha añadido el alcalde que también ha destacado la diferencia de trato que está dando el Gobierno a otras comunidades como Navarra. "Hay una comunidad que registra peores datos que Madrid, y el Gobierno no hace nada allí. Y no se trata de acusar. O Ceuta y Melilla, que dependen directamente de Illa", ha precisado el primer edil.

Almeida también ha pedido que "se estudie" la posibilidad de ampliar hasta las 12 de la noche el horario para que puedan abrir los negocios de restauración.

Los datos

Por su parte, Enrique Ruiz Escudero ha explicado que el último dato que tienen sobre la incidencia acumulada en Madrid es de "460 casos por cada 100.000 habitantes" y en la comunidad de 457".

Cabe destacar que en la CAM, la incidencia acumulada ha bajado hasta un 50 por ciento en 16 de los 21 distritos de la capital y en todas las ciudades del área metropolitana confinadas (salvo Parla), con una tasa por debajo de los 500 casos.