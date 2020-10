El Colegio de Arquitectos archiva las denuncias de Más Madrid contra Monasterio por supuesto intrusismo

La comisión de deontología del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha desestimado el recurso que presentó el concejal de Más Madrid y arquitecto, José Manuel Calvo, por el supuesto caso de intrusismo de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha informado a Europa Press la propia parte denunciante.

La Comisión también ha declinado la denuncia que Monasterio presentó contra este concejal al considerarlo un "ataque" contra su prestigio como arquitecta, han confirmado a Europa Press estas mismas fuentes.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se esgrime que las denuncias plateadas recíprocamente prescriben por la "falta de competencia" que tiene la propia institución para conocer los hechos que se han cometido cuando Monasterio "no ostentaba la condición de arquitecto colegiado en el momento de su ejecución". En cuanto a la denuncia planteada por Monasterio, exponen, desde la comisión deontológica, que la pretensión de Monasterio de que Calva habría incurrido en un "notorio desprestigio" a su profesión no la pueden dar por válida ya que plantear una denuncia constituye el ejercicio de un derecho que la comisión "no puede coartar".

José Manuel Calvo, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que pese a que haya habido un cambio de decana el COAM "siga manteniendo el mismo criterio". "El COAM se lava las manos en un caso tan grave de supuesto intrusismo profesional realizado por una persona colegiada y que supuestamente casi diez años ejerció sin la titulación y capacitación correspondiente. No se entendería que el COAM haga esto diciendo que no tiene competencia para actuar", ha criticado.

Asimismo, ha mostrado su total "decepción" con el Colegio, al que acusa de "no estar cuidando ni a la profesión ni a los colegiados". No obstante, ya ha avisado de que no se le van a agotar las acciones y ha recordado que en la Fiscalía sigue sin prescribir la denuncia por estas supuestas irregularidades. Por ello, espera que la Fiscalía "no mire para otro lado como ha hecho el COAM".

"Vamos a llegar hasta el final, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este tipo de actuaciones no queden impunes. Sería grave que ocurriera en cualquier profesión pero más cuando se ocupa un cargo público como diputada. Vamos a seguir depurando responsabilidades", ha aseverado el concejal de Más Madrid.