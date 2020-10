Ayuso ordena el cierre de Madrid durante el puente de Todos los Santos y el de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid durante el puente de Todos los Santos y el de La Almudena. Así lo ha adelantado, durante su participación en un acto de homenaje a los docentes durante el COVID-19. "Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo durante el siguiente", ha afirmado. En este sentido, ha dicho que espera que el Gobierno les escuche "para tomar medidas quirúrgicas intermedias y evitar desplazamientos masivos".

Díaz Ayuso ha asegurado que este modelo ya lo han hecho otras comunidades autónomas", refiriéndose a la ciudad autónoma de Ceuta que ha decretado el cierre de la entrada y salida de la ciudad autónoma durante los fines de semana. Asimismo, la presidenta madrileña ha reconocido que no está "conforme con cerrar Madrid. Ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que es lo mejor, de hacerlo, lo quiero hacer los menos días posibles".

Además, Isabel Díaz Ayuso ha adelantado que va a hablar con otras comunidades autónomas y va a "pedir diálogo para que en otras ordenes podamos flexibilizar las aperturas y cierres de comunidades autónomas". En este sentido, ha argumentado que "en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo. Necesitamos normas flexibles y que los permita comunidades buscar lo mejor para los ciudadanos".

Por último y cara al puente de todos los Santos, Ayuso ha apelado responsabilidad. Sobre todo, de los ciudadanos que van a asistir reuniones familiares y fiestas "es momentos para guardar las normas, las distancias y respetarnos unos y a otros".