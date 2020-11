Isabel Díaz Ayuso ha cerrado su gira de dos días en Barcelona con una rueda de prensa en la que ha dejado claro su rechazo absoluto a la armonización fiscal para toda España que reclama ERC y que está contemplada en el acuerdo pacto presupuestario con el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, ha señalado que si se quieren "armonizar impuestos" que se "bajen los impuestos a todos los catalanes y de esa manera equiparar la política fiscal y catalana".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que, con esta exigencia, los independentistas "solo pretenden imponer ideológicamente una política fiscal no para mejorar Cataluña sino para seguir perjudicando a Madrid". Durante la rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso se ha dirigido directamente al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, después de que asegurara el pasado martes que la Comunidad de Madrid era "un paraíso fiscal". La líder madrileña ha afirmado que "en esto Rufián tenía razón, en parte, Madrid es un paraíso, pero de libertad y respeto a los ciudadanos y no de imposición política". Asimismo, ha recalcado que "si fuera por Rufián el economista, los madrileños pagarían dos mil euros más de impuestos al año".

Madrid es un paraíso, pero de libertad y respeto a los ciudadanos, algo contra lo que operan los independentistas con ayuda del Gobierno. Quieren lo mismo para @ComunidadMadrid y para Cataluña: lo peor. Pero lo van a tener cada vez más difícil. pic.twitter.com/AfOuyGg839 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 27, 2020

En este sentido, ha añadido que "no hay derecho a que los burócratas y los políticos de las administraciones asfixiemos a los ciudadanos, no hay motivo para hacerlo y por eso descarto ese mantra sobre la armonización fiscal que, por cierto, no defiende una armonización del español, de derechos para todos los españoles, ni siquiera de la convivencia".

La presidenta madrileña ha vuelto a dejar claro que ella y su gobierno van a pelear su modelo fiscal y político "con uñas y dientes y seremos la peor pesadilla de quien pretenda hacer lo mismo con las familias madrileñas o cualquier español que viene huyendo de estos modelos".

Mensaje al PSOE de Madrid

Para Ayuso el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC de cara a los presupuestos va a suponer un problema para el PSOE madrileño, de Ángel Gabilondo. "Se va a hacer muy complicado al socialismo en Madrid explicarle a los ciudadanos, al propietario del taller en Fuenlabrada o al propietario de una tienda en Argüelles porqué le vamos a subir los impuestos porque lo diga una persona o unos políticos que han roto la convivencia en Cataluña, que han expulsado a sus empresas y empobrecido su economía".