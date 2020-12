Los cortes de luz provocados por el enganche al suministro eléctrico de grupos dedicados al cultivo de la marihuana en la Cañada Real han protagonizado un duro enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Podemos, Isa Serra, durante el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves.

"Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas, que es lo que está provocando esos cortes, no", ha espetado la dirigente madrileña a la portavoz de Podemos. Para la presidenta, "una cosa es criminalizar la pobreza" y otra es "democratizar la delincuencia".

La portavoz del grupo morado le ha preguntado a Ayuso: "¿Qué van hacer para garantizar la luz en la Cañada Real?". Y la presidenta regional le ha contestado que "a pesar de las reuniones entre las distintas administraciones, hasta que la policía no intervenga la situación no va a parar".

La contestación de Ayuso no ha convencido a Serra que considera que el gobierno regional está "eludiendo su responsabilidad". La portavoz de Podemos le ha dicho a la jefa del ejecutivo que hay "4.000 personas", entre ellas "2.000 niños", afectadas por los cortes de luz y que llevan en esta situación "más de un año". Asimismo, Serra ha reprochado al Gobierno madrileño que no actúe en la Cañada Real, cuando hay personas que "se duchan con agua fría, no pueden tener calefacción, viven en infraviviendas y pasan mucho frío, cada día más, conforme se acerca el invierno".

En el discurso de Serra, también se ha colado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a quien la líder de Podemos ha llamado "miserable" y le ha acusado de atacar "siempre a los más vulnerables" por "ir a las manifestaciones de esas mujeres que están sosteniendo a estas familias a insultarlas y a difundir el odio contra ellas".

Tras esta intervención, ha llegado el turno de Ayuso quien ha a afirmado que "más de 100 familias de la Cañada Real van a ser realojadas, antes de que acabe el año" y le ha espetado a Serra que lo que está provocando los cortes en el suministro de la luz son "las plantaciones masivas de marihuana" y que hasta que no actúe la Delegación del Gobierno y, por tanto, la policía, el gobierno madrileño no puede "hacer nada".

Tras esta aclaración, ha acusado a Podemos de "democratizar la delincuencia". En este sentido, le ha dicho que "si ustedes ven en Arnaldo Otegi un hombre de paz, estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que estarán haciendo algún tipo de estudio en la Cañada Real". Asimismo, Ayuso a afirmado que la situación en este asentamiento madrileño es una cuestión de "orden público".

Durante si intervención, Ayuso ha asegurado que en Podemos "siempre van por el mismo camino" y se ha referido al nuevo líder de Podemos en Madrid, Luis Nieto, al que se ha calificado como "un atracador de bancos". En esta misma línea, ha asegurado que "si vamos a ver el palmarés de su partido: entre, atracadores de bancos, secuestradores de menores, condenados por tenencia de armas, tráfico de drogas, abusos sexuales, asaltos a supermercados, pues entiendo que vean a las personas que provocan los cortes de luz en la Cañada como ingenieros agrónomos. Muy bien".