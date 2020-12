Actualmente en la Comunidad de Madrid la situación "es relativamente estable, pero empiezan a incrementarse los casos de coronavirus", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sostenido que la clave es prevenir y ha adelantado que el próximo viernes se anunciaran nuevas medidas "que normalmente suelen pasar por ahondar sobre las que estamos aplicando en zonas básicas de salud y test de antígenos".

Declaraciones de la presidenta madrileña en la inauguración del Instituto de Medicina Legal donde también ha afirmado que la estrategia de la Comunidad de Madrid estas semanas será "test masivos, zonas básicas, y mientras tanto, sin enfrentar la economía con la salud, seguir conviviendo, con mucha precaución".

Por tanto, en principio, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no va adoptar medidas muy diferentes a las que ha anunciado hasta ahora. Aunque Ayuso ha advertido que "hay que ver cómo van evolucionando los casos por días e ir tomando las medidas". A la espera del anuncio del próximo viernes, la presidenta regional ha afirmado que "mientras tanto, vamos a seguir ahondando en las medidas de seguridad y de concienciación. No nos hemos relajado nunca, muchísimo menos ahora que viene la Navidad".

2 millones más de test de antígenos

Asimismo, la jefa del ejecutivo madrileño ha anunciado que su gobierno va a comprar "otros 2 millones de test de antígenos porque se ha demostrado que son los más eficaces para los cribados. Hay que hacer más test, son la mejor forma de cribado porque estamos localizando en los asintomáticos más positivos".

En este sentido ha vuelto a insistir en su petición de que los ciudadanos puedan acudir a las farmacias para realizarse test de antígenos. El pasado martes el Ministerio de Sanidad dio el visto bueno a que se hicieran estas pruebas en los establecimientos farmacéuticos, pero en cribados en zonas de alta incidencia.

Un paso adelante que el Gobierno regional valora de forma positiva. No obstante, Ayuso ha insistido en "ver la posibilidad de que los test en las farmacias se puedan hacer lo antes posible pero que se realicen en toda la Comunidad de Madrid porque en el momento en que no se hacen estos test de una manera tan accesible, los ciudadanos se empiezan a autodiagnosticar por su cuenta, y esto es perverso porque no deja rastro y en muchos casos se están diagnosticando con test que no son fiables"

Además, ha subrayado que está "absolutamente a favor" de realizar estas pruebas en todas las farmacias que estén preparadas y también "en clínicas dentales u otros puntos sanitarios donde sus profesionales están perfectamente cualificados para hacer estas pruebas"

Prudencia de cara a las Navidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha querido hacer un llamamiento a la prudencia de cara a las Navidades. "La situación de la Comunidad de Madrid ha mejorado con respecto a los meses anteriores, si bien, como está ocurriendo en toda Europa, aún no podemos relajarnos porque seguimos bajo la amenaza de este virus. Y, por tanto, antes de que las cifras empiecen a oscilar, lo que tenemos que hacer es incrementar las medidas", ha afirmado.