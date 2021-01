Ayuso y Almeida piden ayuda al Gobierno: "Nos jugamos el número de días de bloqueo en Madrid"

En medio de una nevada histórica que tiene en aviso rojo a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto con el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, así lo ha revelado la propia presidenta madrileña, en una entrevista en EsRadio.

Ayuso ha asegurado que "no ha habido coordinación nacional, pero las Fuerzas Armadas nos están ayudando". En este sentido, ha puesto en valor las labores que está realizado La Unidad Militar de Emergencias (UME). "Siempre las fuerzas armadas están donde se las necesitan. Nos están ayudando". Eso sí, Ayuso ha señalado que "tiene que haber una coordinación con el Gobierno de España porque esto afecta a competencias que no solo son nuestras como el Aeropuerto de Barajas. Nadie me ha llamado por parte del Gobierno no sé si va a haber comparecencias"

Asimismo, la presidenta madrileña ha dicho que su Gobierno si "va dar una comparecencia, vamos a estar aquí todo el día". Ha añadido que trabajaran para "controlar esto, aunque aún tardaremos unas horas en controlarlo". Además, la líder madrileña ha afirmado que al menos de momento no hemos tenido que lamentar ninguna víctima, eso demuestra la eficacia de nuestros servicios de emergencia".

"Nos jugamos el número de días en que Madrid esté bloqueada"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido también esRadio ayuda al Gobierno de Pedro Sánchez: "Cuando deje de nevar, nos vamos a jugar el número de días en que Madrid permanezca bloqueada".

Almeida, que en el momento de la entrevista se encontraba en un camión de Bomberos, ha pedido a los madrileños que permanezcan en sus casas. "Hay demasiada gente en las calles. Hay riesgo por árboles que se caen, hay peligro derivado de la acumulación de nieve, de las heladas. Pido a los madrileños que se queden en casa".

Poco antes, en rueda de prensa ante los medios, ha señalado que la situación es "muy difícil". Lo que ha sucedido en Madrid es un "tsunami de nieve" que ha sobrepasado todas las previsiones. Y es que se hablaba de cantidades de hasta 20 cm y en algunas zonas de la ciudad se acumulan ya 50 cm de espesor, ha informado también en esRadio. "Continúa nevando y parece que va a terminar de hacerlo a media tarde, esa es la previsión en estos momentos".

"La prioridad ahora mismo es terminan de rescatar a las personas que permanecen en sus vehículos. El problema está localizado ahora en la salida de la A3 desde M-30. Hemos enviado otro convoy para poder sacar a los conductores; estamos también cerrando acuerdos con hoteles para llevarlos allí si fuera necesario y ellos quisieran", ha manifestado el alcalde.

Otro de los problemas localizados está en el nudo norte, "donde también estamos trabajando para realizar el rescate de las personas que todavía permanecen en sus vehículos".

En el momento de que deje de nevar, el Ayuntamiento pondrá todos los medios a su alcance para poder quitar la nieve y tratar de despejar los puntos estratégicos y de acceso a la capital. "He hablado con la ministra de Defensa y el ministro del Interior y les he pedido que destinen los medios humanos y materiales que sean necesarios para que la ciudad de Madrid" no quede aislada a lo largo de los próximos días.