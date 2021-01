Martínez-Almeida: "La situación en Madrid a lo largo de los próximos días va a ser muy peligrosa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha participado este lunes en el programa especial de Es la Mañana de Federico por el temporal de nieve y frío que mantiene colapsado el centro peninsular con especial incidencia en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid.

El alcalde de Madrid, igual que Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre una situación con el Gobierno de Sánchez. Martínez-Almeida hizo público que estaba estudiando pedir la declaración de zona catastrófica para Madrid y "apenas media hora después" Marlaska lo rechazaba. "Para que luego digan de la lentitud de la burocracia, con Madrid son de una eficacia y rapidez inusitada, nos niegan una solicitud que no ha sido presentada". El alcalde ha dicho que planteaba esta opción porque "nunca se había declarado la alerta roja en Madrid por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, lo vivido ha superado las previsiones y sólo hay que ir a la calle para ver la multitud de daños". Por último se preguntaba, "si no la he planteado, cómo me la pueden rechazar".

En su entrevista en esRadio Martínez-Almeida recordaba que la última vez que la ciudad de Madrid registró una mínima de -10 grados centígrados fue en 1945 y añadía que "se espera que podamos llegar a -12 grados", lo que va a convertir Madrid en "una trampa de hielo en muchos lugares" por lo que ha pedido "una extraordinaria precaución y cautela si se tiene que salir a la calle" debido a esta ola de frío que va a durar hasta finales de esta semana.

El alcalde señalaba que los trabajos en la ciudad de Madrid ha permitido garantizar acceso a servicios básicos y sanitarios en todos los barrios de la ciudad y "esto nos permite pensar que a lo largo de esta semana podamos llegar incluso a las calles pequeñas para retirar la nieve y el hielo a mano, a paladas". Y todo gracias también a que "ayer tuvimos suerte porque ayer fue un día muy bueno y gran parte de la nieve que había en los árboles se fuera y hay menos riesgo a una caída masiva de árboles".

En cuanto a los transportes públicos, Martínez-Almeida ha dicho que toda la red de autobuses de la ciudad de Madrid va a tardar en estar operativa al 100% "porque hay muchas calles que a lo largo de esta semana todavía va a tener muchas dificultades de circulación". Eso sí, "estamos estudiando restablecer a partir de mañana la red de EMT para completar la capacidad de transporte que de momento nos permite el metro en la ciudad".

También ha querido tener una especial mención el alcalde a los vecinos de la ciudad que "se está portado muy bien porque en Madrid, cuando las cosas vienen mal dadas, la gente responde", decía. En este sentido, ha recordado que ya ayer se habilitaron varias zonas de recogida de sal para que los vecinos vayan despejando las entradas de sus casas y a partir de este lunes se van a duplicar esos puntos de distribución de sal.