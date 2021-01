Villacís: "Estoy harta del relativismo. Es objetivo, necesitamos la declaración de zona catastrófica"

"Estoy harta del relativismo. Parece que la política lo convierte todo en relativo. Pero aquí no hay nada relativo" ha explicado Villacís en referencia a las pérdidas de cientos de millones que ha denunciado ya el alcalde Martínez-Almeida, de las que ha recordado algunas concretas como las "de más de 70 millones de euros en la hostelería y estamos cuantificando la del comercio. Para que podamos, por ejemplo, bonificarles el IBI al 100% a los afectados necesitamos la declaración de zona catastrófica", decía tajante Begoña Villacís en la entrevista que ha concedido este jueves a Es la Mañana de Federico en esRadio.

La vicealcaldesa de Madrid insistía en que "no estamos pidiendo nada para el Ayuntamiento ni para PP o Ciudadanos, sino para los madrileños que se han visto afectados y que vean compensadas sus pérdidas". "Es algo objetivo" y evidente, insistía Villacís.

Sobre la colaboración con el ejecutivo central, Villacís ha dicho que ha habido momentos de buena colaboración, como cuando han solicitado a Defensa la llegada de efectivos de la UME "o para Mercamadrid". Sin embargo, ahora, cuando en Madrid es necesaria la declaración de zona catastrófica para poder habilitar las ayudas a los más afectados, no encuentran esa colaboración. Por ello, la de Ciudadanos ha asegurado que los partidos de izquierda "tienen que superar que no gobiernan en Madrid".

Necesidades sanitarias

Villacís también ha recordado que los hospitales en Madrid se han visto privados de algunos abastecimientos normales y uno de los problemas fundamentales es la falta de sangre. "Hace falta sangre", decía la vicealcaldesa y recordaba que la Real Casa de Correos en el centro de Madrid está funcionando como centro de donación de sangre, animando a los vecinos madrileños que puedan a que acudan a donar.

Finalmente, sobre este asunto, ha terminado recordando a los vecinos de la capital que Madrid no sólo no es una pista de esquí, sino que no es una ciudad acostumbrada a esta situación y que caminar por la calle puede entrañar muchos riesgos. "El hielo está provocando muchos traumatismos", señalaba.

Sumar en Cataluña

También se ha pronunciado la vicealcaldesa por las próximas elecciones en Cataluña, y se ha quejado de que el PP no haya querido sumar para llevar una candidatura conjunta. "Sumar no es hacer la lista con los candidatos de otros partidos", decía después de que Alejandro Fernández sumara a la portavoz de Ciudadanos Lorena Roldán. "Sumar es lo que le pedimos al PP en Cataluña, que superemos el hecho de que somos dos partidos distintos y que podamos ir juntos. Para el constitucionalismo lo importante es que no se pierda ningún voto y en Cataluña tendríamos que haber ido juntos". Que es justo, también recordaba Villacís, lo que pedía el PP hace apenas un año.

"Lo tengo clarísimo: PP y Cs son partidos distintos", decía la vicealcaldesa, pero cree que pese a esa diferencia es posible sumar. Pero, "lo que nos hemos encontrado es que como el PP cree que mejora un poco en las encuestas, ha rechazado lo mismo que promovía hace un año".

Y esa suma sería también importante, decía la vicealcaldesa de Madrid, ante la jugada del Partido Socialista Catalán que presentará al ministro Illa lo que, para Villacís, es muy grave.