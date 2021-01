Galicia carga contra las comunidades que reservan las segundas dosis de la vacuna

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho este fin de semana en Mos (Pontevedra) que Galicia tiene la capacidad logística para administrar en una sola mañana las vacunas que ahora mismo está administrando en una semana, pero que no puede acelerar el ritmo por falta de suministro.

"Hicimos una planificación con mas de 2.000 profesionales para poder administrar las vacunas que nos den", ha dicho Rueda, quien ha señalado que "todo lo que llegue se va a administrar" porque cuanta mayor sea la velocidad de vacunación "muchísimo mejor" para todos.

"Dependemos del Gobierno central. Nosotros no podemos conseguir las vacunas, sólo podemos administrarlas", ha añadido Rueda, que ha pedido un suministro mayor e ininterrumpido.

El vicepresidente dijo que "no es razonable que haya vacunas sin administrar" ni que se pongan "a disposición de comunidades autónomas que no son capaces de ponerlas".

Eso, ha aclarado Rueda, no quiere decir que Galicia quiera quitarle a nadie las vacunas, pues todo el mundo tiene derecho a ellas, sólo que "no tiene ningún sentido tenerlas y no ponerlas cuando hay otros que sí las podemos poner". Aunque no lo mencionó, sus declaraciones se referían específicamente a la Comunidad de Madrid, en la que el plan de vacunación incluye la reserva de la segunda dosis para asegurar la inmunidad a todos los vacunados.

Es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que han comenzado a suministrar ya la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. El plan de vacunación, en el que se han superado ya las 100.000 dosis. "Es un plan para que no se pierda el efecto y seguir con nuestro compromiso con todos los ciudadanos a los que tenemos la obligación de proteger", ha apuntado.

Por eso, Díaz Ayuso ha dicho que "vamos a solicitar al Gobierno de España que negocie, que hable, tanto con Pfizer como con la Unión Europea, con todas las instituciones, organismos y empresas necesarias para que a España lleguen más vacunas y podamos, por tanto, agilizar este proceso que va muy lento y que necesitamos que, cuanto antes, se ponga en marcha para proteger, primero a los más vulnerables, a los sanitarios y al resto de la población", ha lanzado Ayuso.

Asimismo, ha señalado que trabajan "codo con codo todos los días" con la Consejería de Sanidad para seguir evaluando el avance del virus y ha subrayado el refuerzo de la oferta hospitalaria a través del Hospital Enfermera Isabel Zendal.

La presidenta madrileña ha defendido, además, la política llevada a cabo por la Comunidad de Madrid con test masivos y la estrategia que van a poner en marcha con los jóvenes de las universidades, e inciden en lanzar mensajes de precaución al detectar que el 80% de los contagios se ha producido en el ámbito domiciliario.