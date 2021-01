Aunque su única prioridad es hacer frente al reto que plantea la pandemia del coronavirus en esta virulenta y mortífera tercera ola, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, centro sanitario especializado en covid y adaptado exclusivamente al tratamiento de esta patología, tiene otro reto por delante: la salvaje campaña de desprestigio lanzada por la izquierda, que roza por momentos lo ridículo, llegando incluso a insinuar que en el Zendal se trata de envenenar a los pacientes.

Ante esta campaña, su coordinador general, Fernando Prados, se muestra resignado, pero muy orgulloso del trabajo que están llevando a cabo: es un hospital "que se crea durante la pandemia y para atender la pandemia. Todo lo demás es obvio y sobra", dice tajante al comienzo de la entrevista que ha concedido este martes a Es la Mañana de Federico en esRadio.

La lacerante campaña en contra hace daño a los pacientes

Prados ha lamentado las críticas ya que las sufren fundamentalmente los familiares de los pacientes que permanecen aislados en Zendal, "no pueden ver a sus familiares y pueden pensar que están mal atendidos, cuando la realidad es que es el mejor lugar donde pueden estar", decía Prados. En cualquier caso, quiso restar importancia: "No me causa un problema que se esté criticando: al final, se sabrá la verdad".

Y ha insistido en esa idea: "Hay que decirlo, en pocos sitios van a estar mejor los pacientes covid que en el Zendal si tienen esta enfermedad. Esto es así" porque "estos pacientes al final van a tener más posibilidades, seguro, que en otros sitios del mundo donde no les van a poder dar la calidad asistencial que les vamos a dar aquí".

En cuanto a las cifras, recuerda que desde el 11 de diciembre llevan atendidos a más de 1.100 pacientes y actualmente mantienen algo más de 410 ingresados de los que sólo 14 están en la UCI y 48 en la unidad de cuidados intermedios.

Lo que sí han comprobado, en el poco más de un mes que llevan funcionando, es que la media de tiempo que pasan los pacientes hospitalizados es menor en el Zendal que en otros hospitales.

¿Cómo y cuándo ingresa un paciente en el Zendal?

Preguntado por los tertulianos de esRadio el procedimiento para entrar en el Zendal, el coordinador Fernando Prados explicaba que "en el momento en que alguien tiene criterios de ingreso por covid, se le puede ingresar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal". Hizo dos salvedades, "que no sea un paciente muy agitado, porque aquí están todos juntos y están todos alrededor y es muy complicado el manejo de este tipo de pacientes." La segunda salvedad es que "no tenga una gran dependencia porque ahora mismo no tenemos los medios para tratar a este tipo de pacientes, ya que aquí los pacientes pueden moverse con libertad, cosa que no pueden hacer en otros hospitales".

Claves del éxito

Según ha relatado en Es la Mañana de Federico el coordinador general del Isabel Zendal, quizá la principal clave del éxito de este centro es que se ha construido y diseñado específicamente para el tratamiento de pacientes covid: "Se ha adaptado un edificio a una patología", como sucede en otros hospitales monográficos del mundo. En el Zendal se ha puesto en práctica toda la experiencia que se ha adquirido en casi un año de pandemia y donde se ha mejorado todo lo aprendido en el hospital del Ifema.

Por este motivo, seguía Prados, "hemos dotado al hospital de los medios necesarios" por eso no hay quirófanos o servicio de urgencias, porque "los pacientes covid no tienen esa necesidad", y recordaba que el hospital del Ifema fue necesaria una única intervención quirúrgica de un paciente que presentó, además del covid, una apendicitis.

En cuanto al tratamiento, destaca la unidad de cuidados intermedios donde ponen en práctica los aprendizajes adquiridos de esta enfermedad: "Sabemos que con oxígeno y corticoides los pacientes suelen evolucionar con normalidad y en poco tiempo revierte esta situación salvo un 10% que no responde a ese tratamiento y necesita otras medidas".

A estos pacientes hay que adaptarles introducirles el oxígeno a mayor volumen y presión para que el pulmón funcione. Así las cosas "los cuidados intermedios están porque cuanto antes se maneje a estos pacientes susceptibles de la UCI, mejor evolución tienen y así evitamos en muchos casos que tengan que entrar en cuidados intensivos". Esto está arrojando "unos resultados de salud enormes".

Y en esto el Zendal es especialista: "Tenemos más camas de cuidados intermedios que en el resto de hospitales de España".