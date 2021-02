Madrid pide al Gobierno cuarentenas obligatorias para los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica

El pasado 20 de enero, la Comunidad de Madrid solicitó al Gobierno de España la suspensión de los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas de coronavirus encontradas en estos países; una petición a la que el ejecutivo de Pedro Sánchez respondió restringiendo la entrada a España desde Brasil y Sudáfrica. Desde el pasado 3 de enero, las personas procedentes de ambos territorios, solo pueden entrar a España si tienen la nacionalidad, la residencia o si tienen que hacer una escala que dure menos de 24 horas.

Una medida que, a ojos de la Comunidad de Madrid, es insuficiente. Por ello, este miércoles el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha ido un paso más allá y ha solicitado al Gobierno que establezca cuarentenas obligatorias de 10 días a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica.

🔴 Pedimos al Gobierno de España que establezca cuarentenas obligatorias a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica. Se actuó tarde contra la variante británica y hoy ya representa 1 de cada 5 contagios en la Comunidad de Madrid. Evitemos que vuelva a ocurrir lo mismo. pic.twitter.com/GWwVSC9Nka

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 10, 2021

En concreto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reclamando cuarentenas de 10 días para viajeros que lleguen de estos países. En dicha misiva, Escudero recuerda que "en enero reclamamos la suspensión de los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas de coronavirus detectadas en estos países", que se caracterizan por su alto grado de transmisibilidad" y añade que le traslada una "nueva petición que espero no se demore porque el Covid-19 no entiende de tiempos, y cada día cuenta".

Escudero subraya que se trata de "una cuestión de salud pública y control de la mayor pandemia sanitaria de los últimos tiempos". Asimismo, reclama que, de aceptar esta medida, las cuarentenas deben "realizarse en la comunidad autónoma en la que resida" la persona que provenga de estos países.

Por otra parte, el consejero de Sanidad le recuerda a Darias que en diciembre, Madrid solicitó la suspensión de los vuelos procedentes de Reino Unido y lamenta que "la respuesta tardó demasiado en llegar y hoy esta variante tiene una presencia media del 20 por ciento en la región, llegando a alcanzar en muestreos específicos en algunas zonas el 50 por ciento".

AstraZeneca a partir de los 55 años

No es esta la única petición que el gobierno madrileño solicita al ejecutivo central. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha adelantado que este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud van a pedir que se administre la vacuna de AstraZeneca a las personas de la franja de edad de 55 a 65 años.

"Proponemos que la franja de edad a la que se le pueda suministrar esta vacuna no termine a los 55 años, que se pueda elevar hasta los 65 años. De manera que estos grupos esenciales a los que hay que empezar a vacunar, pues se incluyan dentro de la franja de la edad laboral y no dejemos a esa diferencia de entre 55 a 65 años, que no tendrían derecho a esa vacuna en esta etapa de vacunación", ha dicho.

Relajación del toque de queda a las 23:00

Otra de las medidas que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha los próximos días es la relajación del toque de queda. De hecho, Ignacio Aguado ha adelantado que "si la incidencia sigue bajando, nos planteamos ampliar el toque de queda de las 22:00 a las 23:00 y, además, incluir un cierre flexible de la hostelería: que no tengan que cerrar una hora antes".

No obstante, Aguado ha remarcado que esta medida se adoptará siempre y cuando la incidencia siga bajando y, en cualquier caso, será la Consejería de Sanidad quien lo anuncie el próximo viernes.