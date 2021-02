Enrique Ruiz Escudero ha explicado en Es la Mañana de Federico el momento por el que pasa la epidemia en la Comunidad de Madrid, destacando los resultados que se están obteniendo con alguno de los programas de control que viene usando la CAM, como el que realiza PCR en los 279 pozos de aguas residuales del Canal de Isabel II y que está ofreciendo una información muy interesante: "Hemos visto que los datos tenían un comportamiento que se relacionaba con las cifras de IA pero, además, con un par de días o tres de antelación", lo que permite calcular con mucha precisión "los pacientes que van a necesitar hospitalización" y, a partir de ahí, "poner en alerta al sistema asistencial".

Además, el consejero ha explicado que los datos de esa red están mostrando un comportamiento inédito: "Es la primera vez desde que pusimos en marcha el sistema, que fue en julio, que tenemos cuatro semanas seguidas de descenso generalizado" de la incidencia, ha dicho. Una caída que "no habíamos vivido ni en la primera ola", ha subrayado.

La IA, los jóvenes y la delegación del Gobierno

En este sentido, Ruiz Escudero ha anunciado que tras los datos de este fin de semana la Comunidad de Madrid se encuentra "en una IA acumulada en los últimos catorce días de unos 370 casos por cada 100.000 habitantes", unos cincuenta puntos por debajo de la última cifra que ofreció el Ministerio de Sanidad el pasado viernes.

Además, el consejero ha vuelto a denunciar el comportamiento irresponsable de muchos jóvenes, señalando que "desde enero" se han desarticulado ya "3.000 fiestas ilegales" y que el resultado de eso es que "en el dato de IA de este fin de semana el grupo de los jóvenes —entre 14 y 29 años— está prácticamente en el doble de la media" de la región.

En este sentido, ha denunciado también que "la Delegación del Gobierno sólo funcionó bien cuando tuvimos el estado de alarma infame" en el mes de noviembre, "entonces sí fue eficaz", pero que después de eso "no hay colaboración" para luchar contras las fiestas ilegales ni para otras medidas que podrían ser útiles contra la epidemia.

Problemas con la llegada de vacunas

"No hay semana que no tengamos una contingencia con la llegada de vacunas", decía el consejero, quien añadía que con estos problemas de suministros "es muy difícil establecer una planificación clara". Y eso empeora si añadimos que "a día de hoy no hay opción de adquirir la vacuna fuera de esa compra centralizada del Gobierno con el resto de países de la UE". Y eso que, por ejemplo, Moderna, como recordaba Ruiz Escudero, tiene dos líneas de producción "una en EEUU y otra en Madrid, en la fábrica de laboratorios Rovi". "Si pudiéramos comprarla, lo haríamos. Los países que compraron la vacuna ahora tienen altas tasas de población vacunada", recordaba

En Madrid "estamos sobre las 400.000 dosis administradas y 200.000 madrileños con las dos dosis puestas", informaba Ruiz Escudero, quien destacaba el efecto que está teniendo esto ya que "en las residencias la tasa de contagios ha bajado casi un 90%".

El tema AstraZeneca

Pero el Gobierno continúa poniendo trabas, lamentaba Escudero. "Ahora tenemos el conflicto con el tope de edad de la vacuna de AstraZeneca", que es la que está llegando ahora a Madrid. "Y es que Sanidad no nos deja vacunar a mayores de 55 años con esta vacuna, y todo por un estudio en el que lo único que se decía es que la muestra de mayores de 55 años era muy pequeña y no servía para el estudio". Sin embargo, insistía el consejero, hay otros países que sí están vacunando y no está generando problemas a ese grupo de población.

El Ministerio siempre ha dicho lo contrario

Escudero lamentaba la actitud siempre a la contra del Ministerio de Sanidad. "Con todo lo que hemos hecho el ministerio ha dicho siempre lo contrario, aunque luego poco a poco ha ido adoptándolo", y recordaba que así sucedió "cuando pedimos los test en las farmacias, o cuando hemos pedido los controles en Barajas o la división en zonas básicas de salud".