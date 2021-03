Ayuso lamenta la falta de "confianza y respeto" de Aguado y le recuerda que no es consejero de Sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su malestar en La noche de Dieter con su vicepresidente Ignacio Aguado por lanzar como propuesta en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que las personas vacunadas puedan moverse libremente por todo el territorio nacional.

"Yo respeto que cada uno en sus entrevistas diga lo que considere oportuno, pero las ruedas de prensa de ese Consejo de Gobierno están para hablar de lo que se trata en ese Consejo de Gobierno". Y es que, como ya había explicado con anterioridad a preguntas de la prensa, a Ayuso le "sorprende que después de dos horas de debate en el Consejo Gobierno no lo hayan comentado. Las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado".

"Somos un Gobierno de coalición, lo que hace falta es entendimiento, respeto y confianza", ha subrayado en esRadio. "Cada uno no debería opinar porque confunde", pero "en todo caso, cada uno debe opinar lo que quiera y donde quiera pero las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno están para hablar de lo que se ha tratado en el consejo de Gobierno" y más cuando se trata de un asunto tan delicado como la pandemia, ha subrayado Ayuso.

Ayuso defiende no cerrar en Semana Santa

La presidenta madrileña se ha referido también a la postura de su gobierno sobre el cierre o no de la Comunidad de Madrid en Semana Santa. "Ya hemos experimentado cierres perimetrales de estas características y esto no ha impedido una tercera ola, mucho más fuerte que la segunda. Por tanto, se ha demostrado que no es Madrid quien está contagiando". Díaz Ayuso ha señalado que entendería estas medidas "si supiéramos que el virus acaba ya", pero "si vamos a estar todo el 2021 parados que alguien me diga cómo levantamos esto".

No obstante, se ha mostrado partidaria a esperar hasta el "último minuto" para tomar este tipo de decisiones. "Yo entiendo que en la era precovid uno planificaba sus vacaciones con tiempo, ahora tenemos que aprender a tomar decisiones con pocos días. Queda mucho aún" para la Semana Santa.