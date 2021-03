Begoña Villacís: "Necesitamos menos marketing y más vacunas"

Begoña Villacís ha pedido en Es la Mañana de Federico que se permita a la sanidad privada participar en la campaña de vacunación: "Es importantísimo dejar participar a la sanidad privada porque nos permitirá llegar mucho más lejos", ha explicado, ya que en su opinión de "lo que se trata es de hacer el trabajo", ha dicho, recordando también casos como lo que "Toni Cantó denunció en Valencia", donde se ha negado la vacunación "a los médicos de la privada".

Villacís ha culpado de esto al Gobierno: "Necesitamos menos marketing y más vacunas", ha dicho, "y un Gobierno que asuma su responsabilidad, se echa en falta un presidente de España". Para la vicealcaldesa de Madrid "tenemos el peor Gobierno y estamos empezando a ver como tolerable cosas que habrían sido inimaginables hace mucho tiempo".

Begoña Villacís ha criticado la decisión de Vox de apoyar el plan del Gobierno respecto a los fondos europeos: "No sé cómo Vox ha votado a favor. A día de hoy los Ayuntamientos estamos en la más absoluta oscuridad porque no sabemos cómo se va a hacer el reparto y sabemos que se van a hacer de una forma discrecional, y no entiendo cómo Vox se ha prestado a eso".

Se ha defendido de las críticas a Ciudadanos por apoyar las sucesivas prórrogas de Pedro Sánchez al estado de alarma: "No estoy de acuerdo con que el presidente no comparezca. Sánchez nos está subiendo el umbral del dolor, nos está vacunando de cara a lo que viene dentro de dos años. Me preocupa si la sociedad española va a estar inmunizada porque se han dedicado a blanquear cosas como Bildu". Pero tiene claro que la gestión de Sánchez e Iglesias caerá por su propio peso: "Es muy difícil competir con un Sánchez que no comparte tus valores, se ha dedicado a blanquear a Bildu y ERC y se ha preparado el camino para algo que va a ser muy complicado. La gente va a tener que hacer un voto pragmático y nunca va a ser Sánchez. Cuando la gente vea que lo que peligra son las cosas de comer cambiarán de idea".

Situación de la hostelería

De la situación dramática de la hostelería y los datos del paro, Begoña Villacís ha dicho que "hay que explicar a la gente que son los ERTE, muchos de esos son trabajadores zombis que no van a poder ser recuperados por las empresas". Y ha criticado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "no ha podido cambiar la normativa de los ERTE. Muchas de las empresas que están pidiendo que cambien la normativa de los ERTE, que se hizo cuando se pensaba que el estado de alarma iba a durar unos días".

Villacís ha recordado que hace unos días estuvo en Barcelona, que es "una ciudad muerta, está cerrada a cal y canto y la gente no puede trabajar". Y la ha puesto en contraposición a Madrid, donde "hemos optado por otro modelo, haciendo compatible la salud con la hostelería. Desde el Ayuntamiento cambiamos la ordenanza de terrazas. Es importante que la vida siga corriendo y puedan seguir trabajando". Y ha dado el dato de lo que ha supuesto la apertura de nuevas terrazas en la capital: "La asociación de hosteleros nos decía que, por cada nueva terraza, se han salvado tres personas del ERTE. Hemos atendido las reclamaciones de los hosteleros y que la gente tiene que trabajar".

Por eso ha dicho que los españoles "estamos normalizando muchas cosas" pero "desde los ayuntamientos y desde las CCAA donde no gobiernan vamos a tener que combatir para dejar claro que hay otro modelo de gestionar la crisis".

Expropiación de viviendas en Baleares

También ha alertado de la decisión de Baleares de expropiar 56 viviendas: "Me parece que es un hecho que no puede pasar inadvertido. Es el derecho a la propiedad privada. Es una manera de privatizar el problema. En Madrid no vamos a hacer eso y está consiguiendo que estemos dando certidumbre y seguridad, de ahí que los datos de empleo sean mejores que en el resto de España".

Medidas para Semana Santa

Respecto a las medidas a adoptar por las distintas administraciones de cara a la Semana Santa, Villacís ha dicho que "lo más importante es salvar vidas. La gente quiere salir, tienen lo que se dice 'madridgobio', agobio por estar en Madrid". Y ha reconocido que "la ultima vez que se perimetró un puente, la hostelería en Madrid se recuperó en un 35%". "Si tenemos que cerrar, en Madrid hay muchos planes", ha añadido.

De lo apuntado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de que el objetivo es levantar el toque de queda, ha dicho que "no está claro, son decisiones técnicas, no políticas. Yo no soy partidaria de que se cierre la región, pero prefiero ser prudente y atender a lo que digan las autoridades sanitarias".

Evitar quiebras

Y ha recordado todo lo que se está haciendo desde la capital para favorecer el emprendimiento y evitar las quiebras: "Estamos ofreciendo certidumbre y seguridad jurídica. Le estamos diciendo al que invierta que no se le va a expropiar, se les va a bajar los impuestos, no se va a pagar tasas de terrazas, hemos bajado impuestos a los hoteles".

La vicealcaldesa se ha quejado de la profesionalidad de los políticos en nuestro país: "Hemos entendido que en España hay demasiados políticos que no han pisado una empresa privada en su vida" por lo que no son conscientes de que "la gente toma la decisión de cerrar por una cuestión de 50€ o de uno o dos días".

Entendimiento con Almeida

Sobre la fórmula del éxito entre ella y el alcalde José Luis Martínez Almeida, Villacís ha reconocido que "pasa en más sitios de los que creemos" pero que el objetivo en Madrid es "demostrar ante España lo bien que funciona un gobierno de centro-derecha y liberal-conservador, del PP y Cs" contraponiéndolo a "un gobierno en el que el vicepresidente está poniendo en tela de juicio la democracia de España. Tenemos que poner otro modelo para que la gente vea que hay otra forma de gestionar".

La situación del centroderecha

De esta buena relación y tras los desastrosos resultados electorales de PP y Cs, sobre todo en las últimas elecciones catalanas, Villacís ha tirado balones fuera recordando que siempre han propuesto al PP la fórmula Suma: "Hay que estudiar las fórmulas que consigan que prevalezca la democracia y la unidad de España. Siempre que ha habido una situación critica, como en Cataluña, hemos tendido la mano. ¿Qué hubiese pasado si el PP hubiese aceptado un Cataluña Suma?". Por eso ha asegurado que "el partido que no lo tiene muy claro es el PP. Nos ha rechazado un Galicia Suma o un Cataluña Suma, con el que hubiésemos dado una alternativa a todos los ciudadanos que están cansados y querían un voto útil constitucionalista".

"Tenemos un gran reto y tenemos la obligación de hacer que el centro se afiance y Casado debería recuperar todos los votos que se han ido a Vox. Con tres marcas en el centro derecha es muy difícil desalojar a Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Y ha abundado ante la posibilidad de que PP y Cs se presenten juntos: "El PP y Vox tienen atributos muy parecidos, ninguno de los dos va a pactar con el PSOE, pero Cs tiene un atributo que no tienen y es que, llegado el momento, moderamos al PSOE y Cs tiene la capacidad de poder pactar con el PSOE para evitar un gobierno de populistas e independentistas". Y ha recordado que Casado rechazó la vía Arrimadas.