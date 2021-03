Aguado dice que Ayuso no le ha corregido: "No vivimos en Corea del Norte o Cuba"

Después de que este miércoles Ignacio Aguado volviera a lanzar una propuesta al margen del gobierno regional del que forma parte, que los vacunados pudieran circular libremente por España, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso le reprochó su actitud y recordó que ese tema no se había tratado en el Consejo de Gobierno. En La Noche de Dieter, Ayuso apuntó que "las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado".

Ignacio Aguado ha respondido este jueves. En una entrevista en La Hora de la 1, el dirigente de Cs se ha referido al malestar que Ayuso hizo público. En su opinión, "la presidenta no corrige, y menos una opinión, salvo que viviéramos en Corea de Norte o Cuba. Es como si yo corrigiera a la presidenta cuando habla de economía, ¿no? La presidenta lo que dice es que la Consejería de Sanidad es competencia suya, como la de economía es de Cs. No me atrevería a corregir o enmendar a la presidenta cuando habla de economía".

Él, por su parte, ha continuado hablando de la materia, ha insistido en la propuesta y en que se produzca ese debate de "forma sosegada". Según Aguado, en un "Gobierno de coalición se puede hablar y hay que explorar esa posibilidad y ese debate como se está haciendo en Alemania y como se ha mostrado a favor la vicepresidenta económica Nadia Calviño" en relación al pasaporte verde.

"Yo también estoy en esa línea y pienso que hay que hacer un pasaporte para facilitar la movilidad y que la economía se reactive. No podemos seguir aislados y confinados", ha dicho.

También ha apostado por "levantar las restricciones lo antes posible, pero es Sanidad quien tiene que aprobarlo. El problema es que no nos llegan vacunas al ritmo que necesitamos".