La Comunidad de Madrid ha prohibido la celebración de "un acto político en horario lectivo" que la ministra Irene Montero pensaba realizar en el instituto Gómez Moreno de la capital. Según explican fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no van a "permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar".

La Consejería de Educación, que es el órgano que debe autorizar cualquier acto de esta índole en los centros educativos madrileños, no autorizó éste en concreto y así se lo comunicó con antelación suficiente, el pasado día 2 de marzo, a la directora de este instituto.

"Desde el Gobierno regional pedimos al centro educativo información sobre el acto y adoptamos esa decisión ya que no se facilitaban detalles imprescindibles, como el desarrollo, la hora o la duración del acto, lo que podría perjudicar el desarrollo de la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos. Tampoco se especificaba el número de personas que acudiría para determinar si se vulneraban o no lo las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos. Es exactamente la misma información que se solicita a cualquier acto de estas características, por lo que no se ha hecho ninguna distinción", explican desde la consejería de Enrique Ossorio.

A pesar de que esta prohibición se comunicó la pasada semana, la agenda de la ministra recogía este lunes a primera hora su visita al instituto madrileño.

Fuentes cercanas a Montero remiten a un hilo que una de las alumnas del instituto ha escrito en Twitter, informa Marta Arce. En él destacan que se trataba de "un encuentro al aire libre, con un grupo muy reducido de personas y con la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias, con el que se encontraban de acuerdo tanto la ministra como su equipo de seguridad", por lo que califican la prohibición de "indignante".