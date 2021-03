Ayuso cree que "cerrar por cerrar" las CCAA en Semana Santa es un "abuso de poder"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que acatará las medidas que acuerde el Consejo Interterritorial de Salud de cara a Semana Santa porque ella "cumple escrupulosamente las normas establecidas y la ley" dado que no es "ni independentista ni arribista".

A pesar de estas palabras, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha dejado claro que "cerrar por cerrar" le repugna y que lo considera "un abuso de poder". Para la dirigente regional, hay que ir a "medidas intermedias" como han hecho en la Comunidad de Madrid.

Además, ha indicado que si se decide que se cierran las comunidades autónomas, a su parecer, dará igual lo que se haga, respecto a las medidas, en Galicia o en Madrid. "Si estuviera toda España abierta entendería una estrategia única, pero si seguimos parcelados en 17 considero que lo que hagamos no perjudica a Andalucía", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado por qué es necesario acortar las horas del toque de queda.

"Digo yo que Madrid puede seguir operando con las normas que le están funcionando relativamente bien y siempre llamando a la prudencia, porque es algo que no hemos dejado de hacer en ningún momento", ha defendido. Además, ha sostenido que si la hostelería y el comercio de Madrid fuesen una región, serían la tercera por PIB del país por lo que se niega a "matar de hambre" la actividad.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se encontraba junto a ella, se ha sumado a sus palabras y ha indicado que ellos tienen "la mala costumbre de cumplir las normas y los acuerdos" no como los socios parlamentarios y de investidura del Gobierno, por lo que acatarán lo que se decida.

"Madrid en estos momentos ha demostrado que hay un punto de equilibrio entre la lucha contra la pandemia y el mantenimiento de la actividad económica y no tiene peores cifras, ni ha tenido, que otras comunidades autónomas", ha dicho. El regidor ha incidido en que siempre ha defendido que hubiese una coordinación nacional pero también "un cierto margen" para cada autonomía.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Madrid tiene "más empleados de hostelería que Andalucía y que Cataluña, con una población sensiblemente inferior y eso habla de que se están haciendo bien las cosas para mantener la actividad económica y luchar contra la pandemia".

La CAM rechaza el plan de Sanidad

La Comunidad de Madrid no está de acuerdo con el plan acordado por la Comisión de Salud Pública, que deberá ser ratificado este miércoles en el Consejo Interterritorial.

Entre las medidas que establece dicho plan se encuentra que las comunidades autónomas se cierren perimetralmente y fijen el toque de queda de 22:00 a 6:00 horas, además, que limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro personas.

En la actualidad, hay libertad de movimiento en la Comunidad de Madrid excepto en las zonas básicas de salud con mayor incidencia de coronavirus, donde no está permitido entrar o salir salvo por motivos justificados, como ir a trabajar o al médico.

El toque de queda en la región madrileña está fijado de 23:00 a 6:00 horas y la hostelería debe cerrar a las once de la noche, aunque no puede aceptar clientes más allá de las diez y debe haber un máximo de cuatro comensales en las mesas del interior y seis en las de las terrazas. En el caso de la Comunidad de Madrid, las reuniones de no convivientes en domicilios están prohibidas en la actualidad.