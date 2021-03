Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada en Es la Mañana de Federico explicando su decisión de convocar elecciones en Madrid para el próximo 4 de mayo, tomada después del anuncio de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia.

La popular ha asegurado que ha dormido "poco pero muy bien" y ha explicado que estaba "convencida de que había una moción" de censura preparada en Madrid: "No me cabe la menor duda de que también venían a por Madrid" ha dicho, pues "en el último año he vivido situaciones inenarrables, he visto cómo en todas las reuniones covid mi vicepresidente siempre se ponía de lado de la Moncloa" y además, sus socios de Gobierno "intentabar ir a reuniones en Moncloa o Ferraz sin consuntármelo".

La presidenta madrileña ha dicho que la moción era más que probable porque en el Gobierno "no saben hacer las cosas de otra manera", ya que en su opinión en Moncloa "hay una maquinaria del poder que utiliza todos los medios a su alcance para mantenerse en él", preocupados siempre en lograr el impacto que necesitan en los medios y "no en solucionar problemas".

Así que se ha mostrado convencida de que "embarrarán el campo todo lo que puedan y más porque son especialistas en llegar a los gobiernos deslegitimándolos y con campañas de desprestigio", que ella ha venido sufriendo en los dos últimos años.

Apoyo de Pablo Casado

Díaz Ayuso ha revelado que "el día antes" de la convocatoria electoral, es decir, el martes "hablé con Pablo Casado y esperamos a ver lo que pasaba en Murcia porque no estábamos seguros de lo que iba a ocurrir al final".

Pero después de lo ocurrido en Murcia ha destacado que ha tenido "la confianza y el respaldo" del presidente del PP "para dar este paso que es muy difícil", ha asegurado, explicando que "lamento volver a preguntar a los madrileños", pero que prefiere ir a las urnas a facilitar la llegada del "PSOE con sus socios". Ahora, "los madrileños tienen la oportunidad de decidir qué Madrid quieren".

Las decisiones durante la pandemia

Díaz Ayuso ha explicado que muchas de las decisiones políticas tomadas durante la pandemia empezaron a pensarse "cuando vimos que esto iba para dos años" y tras hablar "con los mejores virología del mundo" y se hizo evidente que no era posible "quedarnos de brazos cruzados".

A partir de ese convencimiento se tomaron decisiones como "el hospital de Ifema o el Zendal y prepararnos para las siguientes olas" con aspectos como "comprar los mejores test del mercado, vigilar aguas residuales…".

La presidenta Díaz Ayuso ha dicho el gracias a haber "usado muchísima tecnología y a haber triplicado la capacidad hospitalaria" se ha dado la posibilidad a Madrid "de seguir medio abierto".

Además, la popular ha rechazado las críticas que señalan que en Madrid se toman pocas medidas: "Esto parece que es Jauja pero no es así, la actividad cierra a las once y a las once en Madrid es muy pronto porque es una ciudad muy viva", ha dicho comentando que la situación "es dolorosa" pero que "la hostelería sigue con vida".

Sobre sus políticas ha asegurado que en la Comunidad de Madrid "nosotros no nos hemos movido y después muchas comunidades han emulado" las medidas tomadas por la CAM. Además, ha recordado que "no he encontrado un informe que diga que el cierre perimetral funcione mejor". Además, defiende que "egoístamente nos viene mejor, el madrileño es un gran consumidor" y que consuman en Madrid será bueno para la economía de la autonomía, "pero sanitariamente hablando no tenemos informes" que avalen los cierres autonómicos "sino lo contrario. El virus no se combate con el cierre de nada", ha concluido.

Sin cambios en las listas

Díaz Ayuso ha dicho que no piensa "hacer grandes cambios" en sus listas electorales porque se ha mostrado convencida de que ,"tengo un gran equipo en Asamblea de Madrid y en la Comunidad".

También ha asegurado que "no quiere nombrar a nadie para el Consejo de Gobierno y los consejeros" que siguen en su puesto "se harán cargo de la competencia de consejero saliente". Además, ha querido destacar que "los consejeros del PP han trabajado de diez" y que han llevado sobre su "espalda toda la gestión de la crisis".

También ha recordado que "ha tenido consejeros de Ciudadanos como Marta Rivera de la Cruz que han sido de las mejores y leales a su partido como pocos". Sobre la propia Marta ha destacado que "me parece persona excepcional y lamento profundamente que no pueda seguir" y ha asegurado que "si tengo la posibilidad contare con ellos en calidad de lo que quieran ellos".