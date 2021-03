Villacís critica el adelanto de Ayuso pero dice que la alianza con Almeida no corre peligro

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha hablado este jueves tras el homenaje a las víctimas del 11-M para criticar el adelanto electoral de Ayuso. Según ha dicho, existe el peligro" y el "riesgo" de que Sánchez e Iglesias "se hagan con el poder en Madrid".

"Esto no forma parte de una estrategia nacional; me parece peligroso que en la Comunidad se abra la puerta a que Sánchez e Iglesias se hagan con el poder. De verdad creo que elecciones ahora mismo es asumir un riesgo que los madrileños no tienen por qué aceptar. No es serio", ha trasladado en declaraciones a Telecinco.

El gobierno municipal, sin embargo, no correría peligro y ha manifestado su compromiso de "dar seguridad a los madrileños" porque "las personas necesitan confianza".

Este miércoles, tras conocerse el adelanto electoral, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ya afirmó la continuidad de su Gobierno de coalición con Ciudadanos estaba garantizada y afirmó haber hablado por teléfono con Villacís, quien le "ha garantizado que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento".