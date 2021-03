La llamada de Villacís a Almeida que llevó la tranquilidad a Cibeles

Aún no le había dado tiempo al equipo del alcalde a terminar de valorar la moción de Ciudadanos en Murcia —que precipitó la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas en Madrid— cuando José Luis Martínez-Almeida recibió la llamada de su vicealcaldesa. "José Luis, que sepas que lo de Murcia es Murcia y que Madrid es Madrid y que nosotros tenemos un buen gobierno. Y así va a ser", le comunicó Begoña Villacís.

"Fue muy clara sobre lo que iba a pasar", reconocen a Libertad Digital fuentes cercanas al regidor. Incluso le autorizó a contar públicamente que esta llamada se había producido. "No quiso dar pie a especulaciones ni regateó". Así las cosas, la tranquilidad entre el equipo de Almeida es absoluta. "La relación entre los dos equipos es muy buena, nos llevamos bastante bien. En el 95% de los casos es una relación muy fluida. Eso facilita también que esté todo bien hablado", subrayan. La paz reina en el Palacio de Cibeles. "No hay guerra de nada en el Ayuntamiento. No hay fricciones".

Este jueves, en la rueda posterior a la Junta de Gobierno ambos han trasladado esa imagen de unidad y cohesión. Y allí precisamente el alcalde quiso agradecerle su llamada. "Yo sé —respondió Villacís— que es un agradecimiento sincero. Incluso sé que mi llamada no era necesaria porque cuando gobiernas bien y hay una relación de confianza eso te da mucha certidumbre y le da mucha certidumbre a los madrileños. Pero creo que era necesario hacerlo aún así: yo creo que en política los gestos no sobran y más en los momentos que estamos viviendo, en los que se están moviendo muchas cosas y donde nosotros tenemos decidido que vamos a ser un refugio ante toda la convulsión que sufre España y vamos a dar seguridad a los madrileños".

Y es que además de esta evidente buena relación entre ambos, "en ningún ayuntamiento de España se pueden adelantar las elecciones", explican fuentes consistoriales.

El presidente del Gobierno o cualquier presidente autonómico pueden forzar la disolución de las cámaras, pero un alcalde no. Las elecciones municipales deben celebrarse cada cuatro años: "Las elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes". La fecha está fijada por ley, que dice que "el mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años contados a partir de la fecha de su elección, en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General". El Gobierno municipal sí puede variar gracias a mecanismos como la moción de censura o la cuestión de confianza. Lo que no se puede es volver a convocar a los ciudadanos a las urnas. Pero "las condiciones para una moción de censura son mucho más restrictivas que en un parlamento autonómico", señalan desde el Ayuntamiento.

La ley en todo caso sí permite elecciones parciales en casos extraordinarios, pero impone un límite temporal. Y circunscribe la decisión al Gobierno central. "En los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año".

"Te garantizo que no se estaba cociendo ninguna moción"

No obstante, donde no hay acuerdo entre Almeida y Villacís es a la hora de valorar la decisión de Isabel Díaz Ayuso. "Te garantizo que no se estaba cociendo ninguna moción de censura" por parte de Ignacio Aguado, le ha asegurado Villacís a Luis Herrero en esRadio. "Aunque ella puede que lo haya sentido porque el miedo es algo muy subjetivo". Ahora, la también dirigente de Ciudadanos teme que la izquierda pueda hacerse con la Comunidad de Madrid, desbaratando así muchos de los proyectos que el Ayuntamiento tiene ya en marcha. "Ahora hay una posibilidad de que Sánchez e Iglesias gobiernen en la Comunidad que antes no existía. Y yo ese escenario lo temo", ha subrayado en esRadio.

"Hay confianza en que la operación va a salir bien", deslizan fuentes cercanas a Almeida. Y es que la confianza del alcalde en la presidenta madrileña "es total y absoluta". Con ella ya ha charlado unos minutos. "La he visto tranquila, la he visto con la convicción de que, a su juicio, ha tomado la decisión que era correcta en estos momentos. Ha hecho lo que creía que debía hacer, pensando en lo mejor para la Comunidad de Madrid y para los madrileños", ha señalado en rueda de prensa.

Según Almeida, "cada institución y cada gobierno tiene unas características propias". No en todos los casos se puede actuar exactamente igual. "Pero sí puedo decir que la dirección nacional del PP está contenta con la imagen de cohesión del Ayuntamiento de Madrid.".

"Nos habéis jodido"

Precisamente con Pablo Casado ha protagonizado Villacís una de las anécdotas de la jornada, cuando un micrófono abierto ha captado cómo ésta le decía al líder del PP: "Como Gobierno de la Comunidad nos habéis jodido, de verdad os lo digo".

"Yo ando justa de cinismo político, los que me conocen lo saben. Suelo decir las cosas que pienso. Lo que estaba diciendo al señor Casado es que lo que ha ocurrido en la Comunidad, al Ayuntamiento nos fastidia mucho porque compromete los proyectos que tenemos en común" ante esa posibilidad de que la izquierda llegue a la Puerta del Sol.