"Mi lema será comunismo o libertad". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene claro. "Ni sabe ni le interesa" cómo será la candidatura de Pablo Iglesias contra ella. Lo que tiene claro es que "los que quieren vivir en libertad nos vamos a tener que unir, aglutinar esfuerzos para demostrar que la forma de vivir aquí va en contra del comunismo".

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este lunes en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado también que España "le debe una" porque ha conseguido "sacar a Pablo Iglesias de La Moncloa".

"Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos. Iglesias ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra el Isabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid, libertad sí", ha sentenciado la presidenta madrileña.

Preguntada por Vox, Ayuso ha explicado que lo que le "preocupa a ella" no es la formación de Santiago Abascal. "Mi preocupación es el comunismo, el retroceso, que vayan contra el empresario y contra el autónomo. Me preocupa el caos, la revolución y que los poderes públicos lo instiguen, no Vox".

"Yo quiero gobernar en libertad porque quiero tener pronto unos presupuestos, porque quiero llevar iniciativas a la Asamblea, dar un gobierno estable y, además, un gobierno que otorgue seguridad, certidumbre y que vaya en una dirección. Quiero poner a los mejores economistas al frente de la Comunidad de Madrid y es el proyecto con el que me presento ante los ciudadanos. Sin desdibujarme, sin bizquear y sin miedo a nada, simplemente de manera honrada, trabajando y actualizando el programa electoral, demostrando todo lo que hemos hecho hasta aquí", ha culminado Isabel Díaz Ayuso.

"Con Iglesias, la mayoría absoluta de Ayuso es segura"

Para el alcalde de Madrid la causa de que Pablo Iglesias deje la Moncloa es su "desesperación" por no acaparar ya los titulares dada su "irrelevancia total y absoluta que tiene en el Gobierno" de Pedro Sánchez. Y la consecuencia de este movimiento para José Luis Martínez Almeida será la "mayoría absoluta segura de Isabel Díaz Ayuso" el próximo 4 de mayo.

"Pablo Iglesias es el político con peor valoración de España y eso le debería hacer reflexionar sobre sus posibilidades en una contienda electoral como la que va haber en la Comunidad de Madrid. Pero, desde luego, con Pablo Iglesias de candidato el lema ya no es socialismo o libertad sino comunismo o libertad".

La buena noticia para Almeida sería que Iglesias dejase la política. "Creo que es lo mejor que le podría venir a España, que personas como Pablo Iglesias, con su trayectoria, sus ideas, su nivel de crispación, su política del odio como ha hecho durante tantos años, si dejara la política creo que sería una buena noticia".