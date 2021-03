Ayuso no atacará a Vox en campaña: "Cuando quieres que los votantes vuelvan, lo que no vas a hacer es insultarles"

"Cuando quieres que los votantes de Vox vuelvan a su casa, lo que no vas a hacer es insultarles". En el equipo de Isabel Díaz Ayuso tienen claro que en la próxima campaña de las elecciones madrileñas, Vox no es el enemigo. Por ello, la presidenta regional no cargará contra los de Abascal porque "tampoco es su estilo. En los últimos meses, no ha proferido ni un ataque gratuito contra ellos", sentencian fuentes populares.

Tras el anuncio de la candidatura de Pablo Iglesias, en las filas del PP han perfilado una campaña en la que su fin será mostrar a los madrileños que el próximo 4 de mayo tienen que elegir entre dos modelos: "Libertad o comunismo, futuro o pasado, bajada de impuestos o la subida". "Vamos a dar la batalla ideológica sin complejos frente al socialismo y al comunismo", aseguran. "Dejando claro que Iglesias y Gabilondo son las dos caras de una misma moneda".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, explican, "está animada y con fuerza" a pesar de llevar un año de pandemia en el que ha trabajado los siete días a la semana. "Ha afrontado y aprendido en un año lo que otros presidentes autonómicos en dos legislaturas", sentencian sus cercanos.

Un equipo con tablas

Para esta nueva batalla, Ayuso ha confiado en aquellos que le acompañaron en su anterior campaña cuando era una candidata novata y prácticamente desconocida. Su mano derecha, José Luis Carrera, seguirá al frente de la Comunicación mientras que Alfonso Serrano volverá a ser su director de campaña.

La presidenta regional ha encargado a Javier Fernández-Lasquetty los argumentarios y a Enrique Ossorio la coordinación del programa electoral. Además, aunque no está en el organigrama, también estará a su lado su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Para la lista electoral, Ayuso confiará en la mayoría de los populares que le han acompañado en los últimos meses pero no se descarta algún fichaje de última hora que pueda sorprender a los electores.

Voto por correo

En el PP de la Comunidad de Madrid saben también de las características especiales de esta campaña y del miedo de muchos ciudadanos a ir a las urnas por la pandemia. Por ello, Ayuso ya está animando a que los madrileños soliciten el voto por correo (que tiene de plazo hasta el 24 de abril).

Una de las preocupaciones del PP en estos comicios es el voto de los mayores por el miedo a la pandemia. Para eso, han ideado una estrategia que pasa por animar a ese voto por correo y también, recuperarán figuras como la de Esperanza Aguirre para movilizar a una parte del electorado fundamental para el PP para acercarse a la mayoría absoluta, los mayores de 65.

Mítines al aire libre

Debido a las restricciones sanitarias, los mítines del PP serán mayoritariamente al aire libre y para un número reducido de personas. Si la evolución de la pandemia lo permite en las próximas semanas, se organizará algún acto más grande "respetando siempre todas las medidas de seguridad".

La candidata popular estará acompañada en muchos de esos actos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El presidente del partido, Pablo Casado, también pretende volcarse en una campaña en la que los populares buscan acercarse a la mayoría absoluta.