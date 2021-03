Ayuso: "La Moncloa no soporta que la CAM lleve la delantera" en la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido En casa de Herrero, en esRadio, la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo así como su gestión de la pandemia. "Hemos decidido ir a decisiones quirúrgicas, muy estudiadas, para no tener que tomar decisiones drásticas a las que se están acostumbrando los ciudadanos. No tengo informes que me digan que el contagio está solo en los comercios y en la hostelería", ha señalado Isabel Díaz Ayuso, que cree que "cuanto más aprietas en este sentido, el virus se mete en las casas y es mucho más difícil de controlar".

Así, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido sus políticas -fuertemente criticadas por la izquierda- de dar mayor libertad a la hostelería y al comercio para mantener abiertos sus negocios. "Sí tenemos ayudas directas" en este sentido a la hostelería, ha defendido Ayuso, pero para quien "no hay mejor ayuda que no cerrar: lo mejor que puedes hacer por ellos es dejarles trabajar". Para Díaz Ayuso "no sirve de nada" decirles a estas personas: ‘te cierro todo; eso sí, ya te daré una ayudita’. "Ayuditas que además llegan tarde", ha sostenido.

La presidenta madrileña ha defendido en esRadio las posiciones de su gobierno en el Consejo Interterritorial de Salud, donde en muchas ocasiones Madrid se ha quedado sola criticando, por ejemplo, los cierres perimetrales que defienden el resto de autonomías, también las gobernadas por el PP. "No soy yo la que está culpando de todo a los demás", pero "estoy acostumbrada a soportar lo mismo" desde hace un año. Según Ayuso, lo que "no soportan desde la Moncloa, con un presidente huido, es que la Comunidad de Madrid lleve la delantera". Así, ha recordado que Madrid fue la primera comunidad autónoma en cerrar los colegios en marzo del año pasado, también compró material sanitario por su cuenta en los meses más duros del confinamiento, convirtió hoteles en hospitales y ha levantado dos en estos meses: primero el temporal de Ifema y el Isabel Zendal después.

Tras la desescalada, ha recordado Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez "desapareció" y las "medidas que la CAM" ha pedido implementar al Gobierno éste las ha "aprobado muy tarde", como los test en las farmacias o los controles en Barajas. "La CAM es la que se ha responsabilizado de todo".

"No soy yo la que alimenta el miedo, manipulando fotos, son desde la factoría Moncloa los que traslada miedo a los ciudadanos", ha afirmado la presidenta madrileña en referencia a distintas informaciones y fotografías aparecidas en los últimos días en medios de comunicación, como la imagen difundida por el programa que Jesús Cintora presenta en TVE en la que se ve una playa de Barcelona con el rótulo: "Desfase de turistas en Madrid".

Ya tenemos playa. https://t.co/M6jJlf3csc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 30, 2021

