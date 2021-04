Escudero responde a la "sonrojante desinformación" de la izquierda sobre la vacunación en Madrid

La Semana Santa no ha detenido la intensa precampaña electoral en Madrid y la vacunación se ha convertido en el último argumento de la izquierda para atacar al Gobierno de Ayuso. Este jueves, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, afirmó que se iba a dejar de vacunar a 45.000 personas en Madrid por tener los centros de salud cerrados en Semana Santa. Antes, en una entrevista en la SER, apuntó que "no se puede dejar de vacunar hasta el cinco de abril (…) no se pueden ir de puente, no se puede dejar a los mayores sin vacunar".

Desde el Gobierno regional han vuelto a contestar este viernes a los intentos de dar a entender que en Madrid se ha dejado de vacunar en Semana Santa. Durante a una visita a una carpa informativa del PP, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reclamado a Gabilondo que "no manipule y no trate de mezclar y confundir a la población".

"La desinformación de la izquierda de la Comunidad de Madrid es sonrojante" puesto que no conocen "los grupos y dónde se vacunan", ha dicho. "Al señor Gabilondo últimamente le vemos desatado, incluso levantando la voz. Tengo que decirle que las vacunas que estaban programadas de Pfizer a mayores de 80 años en Atención Primaria ya se han puesto" y los puntos de vacunación habilitados en los días festivos, el Wanda Metropolitano y el Hospital Zendal, vacunan a "mayores de 60 y 65 años y no dependientes", ha aseverado.

Escudero ha destacado que "se está vacunando a quien se tiene que vacunar en las zonas en que se tiene que vacunar", y ha aclarado que el excedente de dosis que se guarda la Comunidad de Madrid para garantizar el proceso de vacunación es cercano al 20% de las que recibe, aunque al principio de la pandemia ascendía al 50%. En sus declaraciones, Gabilondo lamentaba que se hubieran recibido 157.980 vacunas de Pfizer esta semana, "dato confirmado por el Ministerio", y se quedaran sin poner estos cuatro días, según sus cálculos, 45.000 dosis.

¿Quién se vacuna en el Wanda y el Zendal?

"La Comunidad no ha dejado de vacunar en ningún momento y probablemente estemos por encima de 9 comunidades gobernadas por el PSOE en vacunados de más de 80 años", ha argumentado Escudero, que ha especificado que lo que ha hecho la Consejería es dejar dejar un "stock" para los que están citados para para vacunarse el lunes y el martes.

En concreto, desde el Jueves Santo hasta el domingo se está vacunando a estos grupos de población:

Hospital Isabel Zendal : población de entre 60 y 65 años con dosis de AstraZeneca (por el momento esta vacuna no está autorizada para mayores de esa edad). El fin de semana, además, se vacunará a mutualistas de más de 70 años con dosis de Moderna.

: población de entre 60 y 65 años con dosis de AstraZeneca (por el momento esta vacuna no está autorizada para mayores de esa edad). El fin de semana, además, se vacunará a mutualistas de más de 70 años con dosis de Moderna. Wanda Metropolitano: población de entre 60 y 65 años con dosis de AstraZeneca.

La crítica al cierre de la Atención Primaria

Sobre el cierre de los centros de salud en festivos y la vacunación que se está realizando en ellos a personas de más de 80 años y dependientes, el consejero ha dicho que "se ha vacunado a todos los que se tenía que vacunar en Atención Primaria". Unas palabras que insistían en lo que afirmó hace unos días: "No hay ninguna polémica de nadie más que de quien quiera crearla" porque los centros de salud han completado esta semana la vacunación prevista, "no podemos poner más (dosis), porque el Ministerio de Sanidad no nos da más vacunas para poder administrar".

El pasado miércoles, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también se refirió a este asunto: "No es cierto lo que han trasladado algunos medios de comunicación y el señor Gabilondo. Es cierto que los centros de salud los días festivos, por descanso del personal sanitario, no abren, pero la vacunación sigue adelante en el Wanda o en el Isabel Zendal". Algo que, destacó, también ocurre "en muchos lugares" de España porque el personal sanitario "también tiene que parar unos días".

Empieza la vacunación de mayores de 70 años

La semana que viene seguirá la vacunación "a todo ritmo" en los centros de salud a los mayores de 80 años que viven en sus domicilios y dependientes que pueden desplazarse. Además, se espera que se empiece a vacunar también en los centros de salud desde el lunes a personas de 77, 78 y 79 años de edad.

Cabe destacar, además, que este lunes está prevista la llegada a España de 1,2 millones de vacunas de Pfizer, las que se están inoculando a esa franja de edad.