Vox pide declarar el 4-M festivo en Madrid para "poder ejercer el derecho al voto"

Vox se suma a la petición hecha por Íñigo Errejón el pasado 23 de marzo para declarar el 4-M festivo en la Comunidad de Madrid y así garantizar que todos los ciudadanos puedan "ejercer su derecho al voto".

El vicepresidente político, Jorge Buxadé, considera que no tiene sentido que esa jornada no sea lectiva pero sí laborable, dificultando la conciliación laboral de los padres que no pueden llevar a sus hijos al colegio, pero tienen que trabajar y acudir a las urnas.

"¿Qué sujeto es capaz de tomar una decisión tan falta de sentido común, falta de sentido familiar, falta de sentido social de las cosas?", se ha preguntado Bruxadé, respondiendo a continuación que sólo pueden adoptar este tipo de medidas "gobernantes a los que no les importan nada la familia, el trabajo y la prosperidad de España", empleando un tono más beligerante contra Ayuso al utilizado hasta ahora, en pleno auge del PP en las encuestas.

Según ha informado, Rocío Monasterio ha trasladado su petición tanto al Ayuntamiento de Madrid, como al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por ser los competentes para decidirlo, aunque este último ya derivó la cuestión hacia la Comunidad, por tener margen para declarar ese día festivo regional.

Buxadé ha reclamado además que el Gobierno de Ayuso levante los toques de queda en Madrid y ha prometido que Vox "suspenderá los toques de queda arbitrarios" si gobierna en la Comunidad. También, que reducirá el número de consejerías a casi la mitad, pasando de las 13 actuales a tan sólo 7.

Primer acto en Vallecas

El próximo miércoles Vox presentará su candidatura en Vallecas en un acto a las siete y media de la tarde al aire libre, en la plaza de la Constitución, también conocida como la Plaza Roja. Participarán el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata, Rocío Monasterio, además del resto de miembros de la lista.

Toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que se trata del barrio en el que creció Pablo Iglesias y al Podemos otorga un gran simbolismo. De hecho, Iglesias también presentó la semana pasada su candidatura en Vallecas, en un recinto cerrado sin público, donde reapareció vestido una sudadera de la serie de televisión "Fariña", que cuenta la historia del narcotraficante Sito Miñanco en Galicia.

Vox confirma así sus intenciones de confrontar directamente con Podemos para atraer al votante que tradicionalmente ha confiado en la izquierda y que puede ahora sentirse "traicionado" por sus contradicciones, aseguran desde la formación de Abascal.

"No hay un solo pueblo, ni un solo barrio, ni una sola plaza o calle que sea propiedad de nadie, ni de la izquierda, ni de la derecha", ha proclamado Buxadé, asegurando que los votos no le pertenecen a ningún partido político.

El vicepresidente político ha anunciado que recorrerán todos los municipios de Madrid, como ya hicieron en Cataluña, en una campaña a pie de calle, con diferentes actos en los que participará a diario Santiago Abascal, para acompañar a su candidata, Rocío Monasterio.

El partido desprecia las encuestas que recogen una tendencia a la baja de Vox en comparación con los sondeos a nivel nacional o las elecciones en Cataluña. El último, el CIS de Tezanos en Madrid, que les otorga un 5,4% y al que Buxadé ha restado importancia asegurando que también les dio mucha menos representación en Cataluña de la que después obtuvieron. De hecho, ha reclamado la dimisión del director de este organismo.