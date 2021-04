El candidato de Unidas-Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha acusado este jueves a los de Santiago Abascal de ser los responsables de lo ocurrido un día antes en el madrileño barrio de Vallecas. Es más, Pablo Iglesias asegura que desde Vox se "insultó a los vecinos", se les "amenazó" y se les llegó a "arrojar objetos".

Según el dirigente comunista sus acusaciones se pueden corroborar a través de vídeos que subieron a las redes sociales. "Cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal, desde la tribuna, dice que ‘a por ellos’. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados".

Pablo Iglesias no condena en ningún momento la violencia contra la formación de Abascal. Todo lo contrario: arremete en el vídeo contra el "relato oficial de las televisiones", que es aquel que dice que "Vox tiene derecho a ir a provocar la violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas. El mundo al revés".

"El fascismo no es una opción respetable; el racismo no es una opción respetable; la homofobia no es una opción respetable; el machismo no es una opción respetable. Y rechazar todo esto no solo es legítimo, es un deber para cualquier demócrata, porque ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática", ha añadido el líder comunista.