El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está de campaña electoral de Madrid... desde África. En su viaje oficial a Angola y Senegal, el presidente ha mantenido una conversación informal con periodistas en la que ha cuestionado los datos de incidencia Acumulada que ofrece la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso quien, a su juicio, no está dando toda la información.

En una conversación mantenida en el vuelo desde Angola a Senegal, Sánchez ha manifestado su opinión: "no se están registrando todos los contagios" porque los datos de Incidencia Acumulada (IA) no se corresponden con los datos de hospitalizaciones que es donde se registra "el problema".

Una puya a la presidenta regional madrileña que aprovechó para manifestar su preocupación al respecto de una posible cuarta ola. De esta forma, Pedro Sánchez vuelve a cuestionar los datos de la CAM como lleva haciendo desde un año pero ésta vez en campaña electoral. Hace seis meses, el Gobierno central impuso un estado de alarma específico para Madrid tras manifestar el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que "la paciencia del Gobierno tiene un límite" porque "Madrid no tiene alma". Algo que le sirvió para su propia campaña electoral meses después en Cataluña.

Sánchez habla de "alto riesgo"

En su posterior comparecencia de prensa en Senegal, Sánchez evitó cuestionar los datos de Madrid pero habló de una situación de "alto riesgo" en la CAM. "Estamos hablando de algo muy serio. Las cifras son mas expresivas que las palabras. Madrid tiene una incidencia acumulada de 315,49 frente 174, 52 de la media nacional. Cuando una comunidad autónoma está por encima de los 250 casos a 14 días, y esto lo deben saber los españoles, esta sujeta en una situación de alto riesgo, repito de alto riesgo, es lo que nos dicen las autoridades sanitarias".

Pero el presidente siguió con más datos: "Cuando vemos las camas UCI por paciente, en Madrid son un 38% frente al 20% a nivel nacional. Cuando una comunidad en riesgo muy alto. Repito, en riesgo muy alto... y tiene una de las tasas de positividad mas altas de todo el país. 9, 9% frente al 7% de la media nacional concentrando casi 1 de cada 4 fallecidos en la ultima semana: 67 frente a los 262 del total nacional, el 23,8%... por lo tanto lo que pido es seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios".

Calendario de vacunación

Sánchez también ha hablado del calendario de vacunación tras la suspensión del suministro de Astra Zeneca en menores de 60 años. El presidente ha dicho que Astrazeneca "ha fallado en sus compromisos" pero ha dicho estar tranquilo con el cumplimiento de la hoja de ruta que prevé 33 millones de vacunados a finales de agosto, el 70% de la población. Según sus datos, entre abril y finales de septiembre España va a recibir 78000 millones de dosis a lo que se suma el aumento de la capacidad de producción de Pfizer y la llegada a España de la vacuna de Jansen el día 15 de abril.

El Gobierno está confiado y explica el presidente que si fue "taxativo" el pasado martes en su comparecencia en Moncloa fue porque contaba con "otros laboratorios". Sánchez transmite tranquilidad e incluso explica que el Ejecutivo ya está pensando en la vacunación de los años siguientes, 2022 y 2023.

No a las reformas legislativas

En lo que también es taxativo el jefe del Ejecutivo es en relación a las reformas legales que este jueves le solicitó el Consejo de Estado porque no será "necesario" ni el toque de queda ni el cierre de comunidades autónomas y no es partidario de limitar derechos fundamentales como el de movilidad a través de legislación ordinaria. "Tiene que ser de forma excepcional como hasta ahora". El escenario que contempla Pedro Sánchez es que no se repita el estado de alarma,. También en esto viaja al pasado ya que en junio de 2020 proclamó el final del Covid animando a los españoles a "perderle el miedo al virus y disfrutar de las terrazas" y cinco meses después volvió a aprobar un decreto de alarma en España.