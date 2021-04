Iglesias pasa del "es indigno" que los políticos cobren tanto a "si los demás cobran yo también"

Pablo Iglesias se ha presentado este viernes en el programa matinal de la televisión pública española La Hora de la 1, donde ha sido entrevistado sobre asuntos de actualidad, como las agresiones que él mismo alentó contra Vox en Vallecas esta misma semana, o la indemnización que ha solicitado inmediatamente después de dejar la vicepresidencia segunda del Gobierno.

Su tocado ya habitual en forma de moño no escondía una melena todavía húmeda. Además, el maquillaje de televisión tampoco lograba camuflar marcas en la cara que parecían las propias de haber llevado la mascarilla puesta. Pero su aspecto descuidado, que podría haber hecho pensar a algún espectador que llegaba a la televisión con pocas horas de sueño, no le ha impedido volver a la carga y acusar a Vox de hacer enaltecimiento del terrorismo. Como ya ha hecho en varias ocasiones, también ha culpado a Abascal de haber provocado las cargas policiales e incitar a los ultras de izquierdas que fueron a reventar su mitin a que le terminaran lanzando piedras, adoquines, vigas de madera y ladrillos.

Menos hábil de reflejos ha estado cuando le han echado en cara que él, que ha defendido que los políticos no pueden cobrar más que la media de los ciudadanos en España, haya pedido la indemnización que le corresponde como vicepresidente segundo del Gobierno. Eso sí, en esta ocasión, Mónica López, la directora del programa, tampoco ha estado tan hábil como para mostrarle los vídeos en los que, hace sólo unos años, Iglesias tachaba de indigno que los diputados o los ministros "se metan en la cuenta 6.000 euros".

Además, se ha permitido cargar contra TVE1, por "blanquear" a la ultraderecha: "El fascismo, el machismo y el racismo no son opciones respetables. Y el blanqueamiento de quienes reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o de quienes hacen apología del terrorismo de los GAL es muy peligroso para la democracia", decía.

La indemnización de Iglesias

Iglesias ha defendido que su partido y él mismo han "demostrado que, pese a lo que decían algunos que nos íbamos a acomodar en el sillón", no lo han hecho. Eso sí, la forma de demostrarlo es dejar la vicepresidencia del Gobierno para encabezar la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid. "Ahora me toca jugar un rol para ganarle las elecciones a la derecha y a la ultraderecha", decía.

Pero preguntado directamente por su indemnización ha dicho que "durante el tiempo que no sea diputado, pues como otros muchos exministros y exvicepresidentes, son los ingresos que voy a tener y no creo que sea más de un mes". Y remataba, "hay algunos que piensan que nosotros no tendríamos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de gobierno, y hay que entender que eso no puede ser".

Es curioso que Iglesias ha llegado a indignarse: "Sólo faltaría que los diputados de Unidas Podemos tuvieran que tener un sueldo diferente al resto de diputados o lo mismo con los ministros".

Como Mónica López no lo ha hecho, en Libertad Digital sí que vamos a recordarle las cosas que dijo hace no tanto tiempo. Sirva este recopilatorio de declaraciones como una pequeña muestra de por qué lo que ahora "no puede ser", antes era lo correcto. Iglesias llegó incluso a advertir sobre los peligros de "la seducción de la moqueta" que "¡es enorme!".

"Sería de vergüenza que nosotros elegidos por los ciudadanos dijéramos: al tiempo que usted va a cobrar 645 euros que es el salario mínimo yo voy a cobrar 8.000 euros. Usted es casta."

"A usted le parece normal que un eurodiputado cobre más que un cirujano de la sanidad pública, que cobre más que un catedrático de universidad, que un inspector de hacienda, que un funcionario de nivel A. Es decir, tienen unos sueldos que les colocan en una posición en el que viven en una suerte de palacio de cristal que les aísla del resto de ciudadanos"

"No puede ser que hayamos llegado aquí de una manera y salgamos de aquí con unos hábitos completamente distintos. Y permanentemente tenemos que estar atentos, porque la seducción de la moqueta es enorme"

"En términos absolutos 3.500 euros no me parecen una barbaridad, pero si la mayoría de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que no soluciona los problemas, pero eso es una actitud. Es una forma de decir: mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000".

No se presentará a la reelección

Además, Iglesias ha asegurado que no volverá a optar a liderar su partido en un futuro porque cree que "lo lógico" es que haya una renovación de la dirección "cuando toque", aunque ha recordado que aún "queda tiempo" para que se formalice ese cambio.

Iglesias, que revalidó la Secretaría General de Podemos el pasado mayo por otros cuatro años, hasta 2024, ha apostado porque el próximo liderazgo de Podemos sea "más coral" que el que él ha ostentado en este tiempo.

"Seguramente hace siete años la condición de posibilidad de Podemos era un chico con coleta que salía mucho en televisión. Eso forma parte del pasado, no se va a repetir, y vamos a tener que ir hacia un liderazgo más colectivo y más coral", ha explicado el exvicepresidente y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien ha apostillado que "para que esto suceda, queda todavía mucho tiempo".