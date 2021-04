El PSOE recurre en los tribunales la lista de Ayuso a las elecciones del 4 de mayo

El PSOE habría decidido finalmente interponer un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid que aceptó la lista de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

El pasado lunes, la justicia optó por tumbar la denuncia presentada por los socialistas por incluir en ella a Toni Cantó, número 5, y al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, número 23, a los que no consideraba elegibles por no estar empadronados en la Comunidad de Madrid con fecha anterior al 1 de enero de 2021.

En el recurso, el PSOE estima que "la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo". Además, indican que "los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad".

Según fuentes populares, sin embargo, la resolución, firmada por el presidente de la Junta Electoral, establece que dicho organismo entiende que "la Candidatura del Partido Popular cumple con todos los requisitos legales establecidos en la normativa electoral, habiendo subsanado las deficiencias en el periodo voluntario de subsanación".