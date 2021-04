Ayuso denuncia la campaña "deleznable y asquerosa" de Sánchez para "meter miedo a la gente"

La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en Es la mañana de Federico la "campaña patética y deleznable y asquerosa del presidente del Gobierno para meter miedo a la gente", sobre todo a la gente mayor, para que no vaya a vacunarse. "Vacunarse es seguro y es imprescindible, de hecho".

Cree Ayuso que es "un clásico en el PSOE insuflar el miedo a través de la sanidad porque considera que les pertenece", recodando la campaña que hicieron contra Esperanza Aguirre diciendo que habría que ir con la tarjeta de crédito al médico o la "campaña asquerosa" sobre los diabéticos. Ahora intentan asustar a la gente con lo de las colas para vacunarse, algo que es absolutamente "falso, aparte de que a los más mayores no se les vacuna en el Wanda ni en el Zendal".

"Han trasladado el miedo a la gente y este fin de semana ha habido problemas con la vacunación. ¿Qué puedes esperar de un partido de izquierdas y de ultraizquierda que trasladó el miedo a un hospital como el Zendal?", se ha preguntado la presidenta. "Había gente que entraba llorando de miedo al Zendal y salían encantados. No tuvieron reparo ni en hacer manifestaciones en la puerta. Si son capaces de eso, son capaces de cualquier cosa utilizando la salud de las personas".

Ayuso ha lanzado un mensaje claro: "No tengan miedo a ir a votar", porque la comunidad se va a encargar de que se pueda hacer con total seguridad. La presidenta ha denunciado en relación a las elecciones que mientras la han obligado a cerrar la comunidad en otros puentes, ahora la quieren obligar a abrir en el puente de mayo. "No quieren que haya participación. Tratan de disuadir a la gente".

Y un mensaje durísimo a Gabilondo, que este fin de semana ha tenido la desfachatez de decir prácticamente que la gente muere como chinches en Madrid para meter miedo. "A ver hasta dónde llevo esta denuncia. Le digo a Gabilondo que, mientras de mí dependa, él no va a ser Defensor del Pueblo. De ahí se va a su casa, porque ha quedado inhabilitado".

La izquierda ha perdido el relato de la calle

Ayuso ha dicho que "lo que le pasa a la izquierda es que ha perdido el relato de la calle, nadie vulnerable vive mejor desde que Sánchez, que está en la Moncloa. Todos saben que, si no es por el gobierno autonómico, estarían arruinados, que es lo que quieren. La gente está para todo menos para los discursos obreros del XIX".

La presidenta regional ha denunciado la "obsesión de Sánchez por Madrid dentro de su discurso absolutista" y ha asegurado que el Gobierno "quiere tener a la gente en las colas del hambre para que dependa de ellos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lamentado que sean los políticos de la izquierda quienes "no pueden caminar por cualquier sitio de la calle porque no la han pisado. Son dirigentes cada vez más ricos con discursos para gente vulnerable que no quieren serlo".

Ayuso ha asegurado que los ciudadanos españoles "están hartos de ver cómo se les arruina, cómo lideramos el paro en Europa" y ha añadido que desde el Ejecutivo se "atenta contra la libertad de un empresario o trabajador pero no contra un mantero u okupa".

La candidata del PP ha añadido que "la izquierda en Madrid está acabada por mucho tiempo, quiere crear siervos a base de un discurso que se ha caído".

Cs: si fueran fiables, no estaríamos con elecciones

De Ciudadanos y las encuestas que les dan fuera de la Asamblea de Madrid ha dicho que "si fueran fiables 100% no estaríamos en estas elecciones. No van a entrar en la Asamblea, no hay ninguna encuesta que les dé representación". "No puedo prestar más atención a un partido que estaba sobrerrepresentado, pero en caída libre", ha añadido.

También ha atacado al presidente del Gobierno, de quien dice que "ni siente ni padece, no tiene empatía por nada y se ha encargado de mover la opinión desde TVE o el CIS". "En la pandemia no hacia nada, sólo hacía su Aló, presidente y se iba a echar la siesta", ha denunciado.

Ayuso ha dicho que el presidente del Gobierno "piensa que la gente es idiota, no hago nada, y luego desde la Moncloa Press contraprograman y ataca a la CAM. Desde la CAM le hemos dicho cómo hay que actuar, se lo hemos dicho con la vuelta al cole, por ejemplo. Piensa en las familias", le ha pedido.

"Cuando Sánchez está fuera de España sueña conmigo, como le llevamos al juzgado porque quería cerrar Madrid de manera ilegal, la Moncloa Press decidió sacar el estado de alarma", para contraprogramar a la Comunidad de Madrid.

"Soy una mujer libre e independiente"

Sin pelos en la lengua, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado un mensaje a navegantes y ha dejado claro que, cuando arranque la campaña, pedirá el voto para sí: "Tengo perfil propio y aspiro a seguir defendiéndolo", decía. Después de aclarar que ella espera que Pablo Casado llegue algún día a la Moncloa ha recordado que "siempre he sido una mujer independiente y libre y me presento yo, me represento a mí misma y la que se ha echado a la espalda la Comunidad de Madrid he sido yo".