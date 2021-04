La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado este lunes en Es la Mañana de Federico que, mientras la han obligado a cerrar la comunidad en otros puentes, ahora quieren que Madrid esté abierta en el puente de mayo. "No quieren que haya participación. Tratan de disuadir a la gente", ha dicho Díaz Ayuso.

Según ha explicado, la estrategia de Moncloa, que sistemáticamente castigó a Madrid en los puentes que hubo durante la segunda ola obligando a cerrar la Comunidad, ahora "es curioso" que cuando hay elecciones es la primera vez que no nos obligan a cerrar. Considera el equipo de Díaz Ayuso que es una clara estrategia para que los madrileños salgan de la Comunidad y se desmovilice el voto.

"Lo que sea" por conseguir Madrid

Pero no sólo el castigo a Madrid durante la segunda ola. Recuerda el equipo de Ayuso el maltrato a Madrid, siendo la última en abrir tras el confinamiento, "acusando a los madrileños de ir contagiando por toda España" y de "llamarnos bomba vírica" para mantenernos encerrados mientras que "Barajas continuaba totalmente descontrolado".

Lamentaba Ayuso que la campaña contra ella es "horrorosa" porque "Moncloa Press cuando se pone consigue cambiar los estados de opinión" e insiste en que ahora lo que "están intentando por todos los medios es que la movilización sea menor, y buscan sacarse algo debajo de la manga", como el miedo a vacunarse con AstraZeneca. "Nosotros les decimos a los ciudadanos que no les hagan caso, que se vacunen". La izquierda en España "hace lo que sea con tal de conseguir Madrid", lamenta Ayuso.

Sánchez y las colas del hambre

Y remataba: "Creo que Madrid lo ha pasado muy mal como para aguantar esto". Tanto es así que, tal y como recordaba la presidenta, "lo que le pasa a la izquierda es que ha perdido el relato de la calle, nadie vulnerable vive mejor desde que Sánchez está en la Moncloa". Ayuso lamentaba la obsesión de Sánchez por Madrid y por querer "tener a la gente en las colas del hambre para que dependan de ellos", decía.

En su opinión "los ciudadanos españoles están hartos de ver cómo se les arruina, cómo lideramos el paro en Europa" mientras que desde el Gobierno "se atenta contra la libertad de un empresario o de un trabajador pero no contra un mantero o un okupa". Para Ayuso, "la izquierda en Madrid está acabada por mucho tiempo, quieren crear siervos a base de un discurso que se ha caído".

Ponerse el chándal para dar mítines

Ayuso también ha querido responder a las burlas que le han llovido estos días por el vídeo de campaña en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid aparece corriendo por las calles de la Ciudad y de algunos municipios de la región. "Yo es que corro habitualmente, participo en carreras populares y hago medias maratones, no como otros que se ponen el chándal pero para dar mítines".

En este sentido, decía Ayuso "estamos disfrutando" porque "vemos que el PSOE se pega con Podemos, y Podemos con Mas Madrid, y que se llevan mal por las luchas de poder". Todo ello hace que "la izquierda" haya perdido "el relato de la calle". "Nadie vulnerable vive mejor desde que Sánchez está en la Moncloa y es que los políticos de izquierdas son los que ahora "no pueden caminar por cualquier sitio de la calle porque no la han pisado. Son dirigentes cada vez más ricos con discursos para gente vulnerable que no quieren serlo".

Ayuso ha asegurado que los ciudadanos españoles "están hartos de ver cómo se les arruina, cómo lideramos el paro en Europa" y ha añadido que "la izquierda en Madrid está acabada por mucho tiempo, quiere crear siervos a base de un discurso que se ha caído".