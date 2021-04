Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado su perfil y su forma de hacer política en la Comunidad de Madrid: "Yo tengo un perfil propio y aspiro a seguir teniéndolo, siempre he sido independiente y libre y he sido yo quien se ha echado la Comunidad de Madrid a mis espaldas". "Me presento yo, lo encabezo yo y así quiero seguir haciéndolo", ha dicho en Es la Mañana de Federico, de esRadio, sobre su proyecto.

Sobre Toni Cantó, después de que un juez echara para atrás su candidatura, ha pedido aguardar al dictamen del Tribunal Constitucional que espera que llegue en dos o tres días. Ella ha dicho sentirse satisfecha con el fichaje: "Me gusta cómo pone el dedo en la llaga a los nacionalistas, cómo puede explicar a los ciudadanos" lo que ha ocurrido en Valencia, cómo una región "se puede arruinar y fragmentar en manos de dirigentes obsesionados con Madrid".

En su opinión, perfiles como el de Cantó "ayudan a que los ciudadanos abran los ojos y vean que Sánchez e Iglesias" no deben controlar el gobierno regional.

Según ha dicho, en función de lo que decida el TC hay dos opciones: que su candidatura siga adelante "porque ese derecho individual a la participación ha de prevalecer" o que decida que se pongan otros dos nombres en la lista. En ese caso, ha avanzado que ya tiene decidido quiénes irán.

Su futuro Gobierno

Sobre su futuro Gobierno, ha avanzado su intención de reducir las consejerías de 13 a 10 y ha enfatizado cómo ella tiene su "propio proyecto" y que el equipo que encabeza "se ha echado a la espaldas las mayores dificultades que ha vivido esta autonomía en décadas" durante los últimos dos años.

"Es un gobierno que, al haberse expuesto a los momentos más duros, hemos gestionado tantas cosas que al final se ha convertido en el de los mejores. Quiero que los madrileños sigan estando con los mejores", ha declarado. Desea, además, que tenga un gobierno que pueda "de verdad ser libre para ejecutar y reformar cuestiones muy importantes que se han quedado descolgadas".

En este punto, se ha mostrado abierta a incorporar gestores de otros partidos y ha citado al respecto a su exconsejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.