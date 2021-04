En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio ha hablado de lo que está notando en la calle en estos días de precampaña. "Hemos estado en Cercedilla, en Ciudad Lineal… había cientos de personas, nos está costando entrar y salir de las mesas", ha señalado Monasterio recordando cómo en Andalucía, aunque les daban un escaño en las encuestas, al final lograron doce.

Monasterio ha subrayado cómo "somos los únicos en la calle" y estamos viendo "un recibimiento impresionante en sitios pequeños" al hablar de "temas que ya no son del eje izquierda y derecha sino temas que aprietan a la gente en su día a día". En este punto, ha citado a las madres que les "lloran" por las mafias del narcotráfico en las puertas de los colegios, incluidas mujeres que han votado a Podemos y les hablan de que no pueden más y es "un tema de supervivencia" y de una mujer que le trajo la única planta que le había quedado después de que los okupas del piso de arriba se las quemaran. La mujer, señala Monasterio, se lamentaba porque, después de haber cotizado cuarenta años, le daba miedo salir al súper y que le ocuparan la casa.

"Vox aspira a gobernar y va a ser un partido de gobierno, va a obtener votos de todo el espectro político" porque "va a gobernar España", ha asegurado Monasterio, antes de señalar que la libertad "no te sirve si no tienes seguridad" y hay mucho "miedo" en algunos barrios de Madrid". "La gente que va allí va ilusionada, y esas son las encuestas que tenemos nosotros", ha destacado.

"Con Ayuso me entiendo"

Sobre el PP y Ayuso, Monasterio ha señalado cómo con la candidata popular "me entiendo" aunque no coincidan en algunas cosas. En cambio, ha destacado cómo "el señor Casado no se siente cómodo con Vox".