El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha advertido este viernes de que se podrían llegar a cerrar puntos de vacunación masiva si no llegan más dosis de vacunas a la región.

"No tenemos información de vacunas disponibles más allá de las 157.000 disponibles de Pfizer. Para la semana que viene no tenemos más que esa información", ha lamentado Zapatero en la rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia en la región madrileña.

Por ello, ha advertido de que "con esta limitación de llegada de vacunas", la Comunidad se verá "en la situación de plantear el cierre de puntos de vacunación masiva" como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, el Wanda Metropolitano y el WiZink Center.

Zapatero ha concretado que "esto supone 120.000 vacunas menos de las que ponemos las últimas semanas; no tenemos intención de que esto sea así, pero si no tenemos vacunas, no tiene sentido este dispositivo... Y nos llevará con todo el dolor del corazón, a parar el proceso de vacunación".

"Es preocupante que para Madrid sólo haya previstas 157.900 vacunas de Pfizer para la próxima semana. Si esta situación sigue así tendremos que cerrar los centros de vacunación masiva, si no vamos a poder contar con más vacunas", ha dicho.

"Estamos poniendo 250.000 vacunas a la semana y se hace una planificación semanal en todos los centros. Si la única información que tenemos a esta hora es la confirmación de las vacunas de Pfizer, son 120.000 vacunas menos, que nos llevaría a reorganizar la planificación. Sin vacunas no tiene sentido tener este dispositivo ni tanto personal. Esa es la realidad", ha asegurado.

Tal y como ha indicado, la "prioridad absoluta" del Gobierno regional es vacunar. Ya se han inoculado 1.600.000 vacunas a los madrileños. De ellas más de 445.000 son segundas dosis. Así, "un 8 por ciento ya tiene la segunda dosis". Ha puesto en valor que esta semana, de lunes a jueves, se han alcanzado 50.000 dosis.

Además, ha recordado que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, "pidió tres cuestiones: la primera es eliminar la limitación de uso hasta 69 años y ampliarla; en segundo lugar, que menores de 60 años que lo soliciten de forma voluntaria se vacunen, y en tercer lugar , estudiar la priorización de las primeras dosis de vacunas disponibles".

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha asegurado que este fin de semana se va a dejar de citar para este miércoles si no se reciben más vacunas. Se ha quejado de que la Comunidad de Madrid no está recibiendo las mismas dosis de ratio por habitante como otras comunidades autónomas.

"Es insensato"

Poco después fue la propia presidenta madrileña la que advirtió sobre esta cuestión. "Estamos a viernes y todavía la Comunidad de Madrid, salvo con las de Pfizer, no sabemos cuántas dosis vamos a recibir por parte del Gobierno la semana que viene. Y como no lleguen más, vamos a tener que a paralizar la vacunación en los grandes centros. Esto es insensato", ha señalado Isabel Díaz Ayuso.

Según Ayuso, "esta semana vamos a llegar en torno a las 270.000 vacunas, estamos con cifras similares a la semana pasada con 50.000 diarias. Estamos preparados, pero no llegan las dosis y confunden".

"En este punto yo creo que lo más importante es recordarles a los ciudadanos que vacunarse es seguro, que los porcentajes de trombos que están diciendo son ínfimos para lo que se está vacunando. Además, vamos a defender que quien quiera vacunarse de forma voluntaria, que siga adelante. Nosotros creemos que quien esté por debajo de 60 y quiera vacunarse con AstraZeneca debería poder", ha subrayado Ayuso, que ya trasladó esta petición al Ministerio de Sanidad de Carolina Darias.

"El cuello de botella es tal, la maraña burocrática y la falta de reflejos en las instituciones es tan inmensa que pagamos todos. Yo, sí por mí dependiera la vacuna, el 100% de la gente en Madrid ya estaría protegida".