Irene Montero y sus patadas al diccionario: "Hijo, hija, hije"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, participó el viernes en un acto de precampaña de Unidas Podemos con miembros del colectivo LGTBI y decidió utilizar durante todo su discurso el llamado "lenguaje inclusivo" que, aunque no está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es utilizado por muchos colectivos feministas y de izquierdas para "no discriminar", según estos colectivos, a "quienes no se sienten ni hombres ni mujeres".

De esta manera, la ministra de Igualdad durante su intervención dijo en varias ocasiones "todos, todos y todes". Uno de esos momentos fue cuando arremetió contra PP y Vox en Madrid de los que dijo "no están proponiendo libertad para todos, para todas, para todes". Segundos después, volvía a la carga con esta frase: "Os pido a todos, a todas a todes que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en casa". Y lo repitió instantes después: "los derechos fundamentales de todos, todas y todes".

🏳️‍🌈📽 @IreneMontero: "Creo que las personas LGTBI, como ningunas otras, sabéis que donde hay odio no puede haber libertad. Quienes difunden los discursos de odio, como pasa en nuestra comunidad con la derecha y ultraderecha, no proponen libertad, sino hacer lo que les da la gana". pic.twitter.com/EV6E4pL1Nl — PODEMOS (@PODEMOS) April 16, 2021

Pero no solo utilizó el término "todes", también lo hizo con otra palabra aún más complicada: "escuchades". Fue cuando se dirigió a los allí presentes para decirles: "Levantad la voz quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades".

"Escuchades"?? Ha dicho "escuchades"????

Esta gente está para que les encierren. Lo peor? Que les pagamos el sueldo, un sueldazo por cierto.

pic.twitter.com/4tMUTis5pQ — R〰A〰Ú〰L (@Raul_Mont75) April 16, 2021

Y fue más allá llegando a utilizar términos como "hijes" o "niñes" en dos momentos de su discurso cuando se preguntó que "quien lo desee puede llevar a su hijo, a su hija, a su hije a una terapia de conversión" o cuando habló de los centros educativos en los que hay "un niño, una niña o un niñe que está sufriendo".

La Real Academia de la Lengua Española se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre esta polémica y siempre para decir lo mismo: "El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos".