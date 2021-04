El domingo arranca oficialmente la campaña electoral madrileña pero este sábado la presidenta regional y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha querido dejar claro que durante los días que quedan hasta el 4 de mayo va a tratar de poner todos los puntos sobre las ies a sus rivales. Es lo que ha hecho esta mañana durante un acto de precampaña en la localidad madrileña de Collado Villalba donde ha rebatido todas las acusaciones que tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos han hecho desde que se anunciara el adelanto electoral. También ha cargado contra Ciudadanos.

La presidenta madrileña ha comenzado su discurso asegurando que "estas elecciones las han causado las injerencias constantes de la Moncloa en el gobierno de la Comunidad de Madrid" porque siempre "ha sido un proyecto muy incómodo" para Pedro Sánchez al que ha acusado también de querer "tratar como ganado a los ciudadanos". De él también ha dicho que "está obsesionado con Madrid" y que le ve "desesperado".

"Va soltando ministros por ahí" cuando hay elecciones, ha dicho Díaz Ayuso en referencia a la incorporación de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a la campaña del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, y recordando la salida de Salvador Illa del gobierno para ser el candidato de los socialistas a las elecciones catalanas. Según la dirigente madrileña Sanchez pensó "suelto al de Sanidad en mitad de una pandemia".

La hoja de ruta de Sánchez: romper España

También ha acusado al jefe del Ejecutivo de estar más preocupado por la campaña de Madrid que por los problemas de los españoles porque los socialistas "necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda. De segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos".

Durante el acto, Isabel Díaz Ayuso también ha hecho referencia al constante acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas que desde hace meses viene llevando a cabo el ministerio del Interior y tras completar el viernes su intención de dar la gestión de prisiones al PNV acusando al gobierno de pensar lo siguiente: "Le damos prisiones al País Vasco para que los presos etarras sean recompensados por la gran labor que han hecho matando a gente".

"Que asuma Pedro Sánchez que a partir del 5 de mayo las cosas van a cambiar mucho para él porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha aseverado Díaz Ayuso durante su intervención en la que también ha reivindicado que "Madrid es libertad" y se ha preguntado que "¿por qué me voy a llevar mal con mi compañero por ser hombre?" o "¿no represento yo mejor a las mujeres que aquellas que llegan a los puestos de responsabilidad por ser pareja de…?".

Acusa a Ciudadanos de "chantajearla"

La presidenta madrileña también ha desvelado que en otoño, cuando aún gobernaba la región con Ciudadanos como socios, la formación naranja intentó "chantajearla" junto al gobierno central para cerrar Madrid: "Me intentaron obligar a cerrar la Comunidad de Madrid cuando no hacía falta y me intentaron chantajear y presionar para aceptar un estado de alarma que no hacía falta. Y les dije a unos y a otros que a mi no me chantajea nadie".

Por todo ello, Isabel Díaz Ayuso ha vaticinado que el 4 de mayo el resultado de las elecciones "no va a ser como en Cataluña" porque en la Comunidad de Madrid "los ciudadanos son libres al contrario de lo que pasa en Cataluña". Además, ha explicado que el modelo madrileño es muy diferente al catalán porque "en Madrid, ahora mismo con tres impuestos propios, frente a los quince que tiene Cataluña, y con un millón de habitantes menos, recaudamos 1.000 millones más al año en IRPF y otros impuestos".