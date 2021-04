La "pistolera" de Más Madrid desmantelaría el Zendal que atiende al 30% de los pacientes covid de Madrid

Mónica García, candidata del partido de Errejón, Más Madrid, a las elecciones del 4 de mayo ha cargado, de nuevo, contra el Hospital Enfermera Isabel Zendal que puso en marcha el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para dar respuesta a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

Lo ha hecho en una extensa entrevista en El Confidencial. La también anestesista del Hospital 12 de Octubre además de por su candidatura también es conocida por hacer el gesto de disparar con una pistola al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, durante un debate en la Asamblea de Madrid.

Mónica García, en la asmablea de Madrid, apuntando con el dedo a Javier Fernández Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid | EFE

En la entrevista no ha ocultado su intención, entre otras propuestas, de desmantelar el Hospital Enfermera Isabel Zendal para convertirlo en un centro de investigación e innovación. Según dice, el hospital impulsado por la administración Ayuso después del éxito de la transformación de IFEMA en un gran hospital para tratar a los enfermos de covid, "no sirve para nada".

García, que mantiene que Ayuso ha sido 100% incompetente "a lo largo de la planificación de la vacunación y de la pandemia", considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid hace un flaco favor a los madrileños "utilizando la vacunación y la pandemia como un arma de confrontación constante para intentar confrontar con Sánchez".

Curiosamente, en esta misma entrevista Mónica García ataca a Ayuso y la acusa de mantener una "vergonzosa" organización del proceso de vacunación, y mantener a la sanidad con menos recursos de los que había cuando llegó a la presidencia de la Comunidad. Además, sobre el Zendal, dice que no lo tirarían abajo, sino que aprovecharían las instalaciones para hacer otra cosa: "Proponemos el Zendal Health Lab, un laboratorio a imagen y semejanza de Medialab, que está en proceso de demolición por el señor Almeida y que es un proyecto absolutamente maravilloso donde se aúnan investigadores, voluntarios y familias. Eso, llevado al campo de la salud, tiene un potencial brutal y también puede incluir las empresas de innovación, startups", dice.

Y añadía, "no es difícil desmantelar un hospital que no es un hospital, porque es un hangar que no tiene las particularidades de un hospital. Si quisiéramos hacer un hospital habría que hacer una inversión y, de hecho, algunos de los módulos los deberíamos reservar a camas de rehabilitación de media y larga estancia, que tenemos un gran déficit en la Comunidad de Madrid. Y otra de las patas del Zendal hay que destinarla a un laboratorio de pruebas diagnósticas. Ahora mismo, no sirve para nada. No es un lugar funcional. No le hemos visto en ningún caso el sentido".

¿Para qué ha servido el Zendal?

Los últimos datos facilitados por la dirección del hospital Enfermera Isabel Zendal a Libertad Digital desvelan que, desde que abrió sus puertas, ha tratado con éxito a 3.658 pacientes. Además, actualmente libera de la presión hospitalaria por el covid-19 al resto de hospitales de la Comunidad de Madrid ya que, sólo en el Zendal se concentra el 30% de los pacientes covid de toda la región. Así lo comentaba en el programa Kilómetro 0 de esRadio este lunes el gerente del Zendal, Fernando Prados.

Además, al ser un hospital polivalente, pueden transformar sus instalaciones en función de las necesidades de cada momento. Así, tal y como recordó en esRadio Fernando Prados, sólo en uno de los pabellones que tiene el hospital se han podido vacunar 10.000 personas al día. "El problema es la falta de vacunas", se quejaba, "ahora no llegamos a 2.000, lamentaba".

Los resultados en el tratamiento de los afectados por covid-19 son especialmente buenos, entre otros motivos, por la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios que evita a muchos pacientes el paso por la UCI. Además, Prados ha explicado que acaban de poner en marcha una unidad de rehabilitación para poder tratar a los pacientes a quienes se le han quedado importantes secuelas musculares o pulmonares tras superar la enfermedad.

Pero volviendo a las declaraciones y programa electoral Mónica García, estos números no se deben tener en cuenta "no sirven para nada" y son perfectamente desmantelables.