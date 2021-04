Abascal reivindica su campaña contra los menas desde su barrio de Hortaleza

Santiago Abascal ha visitado este martes Hortaleza, distrito en el que reside desde hace años y que alberga un centro de menas, en plena polémica por uno de los carteles electorales de Vox en los que se puede leer "un mena 4.700€ al mes, tu abuela 426€ al mes"; y que ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía ante un posible delito de odio.

"¿Qué delito de odio hemos cometido si nosotros no odiamos a los inmigrantes ni a los menas? A quienes detestamos es a quienes les mienten para traerles aquí", ha respondido Abascal, retando a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a que "les retire el cartel y después suba a la tribuna y les arrebate el micrófono porque lo van a decir todos los días". "¿Qué van a prohibir, la verdad?", ha rematado.

El líder de Vox ha arremetido también contra Pablo Iglesias después de que haya amenazado con acudir a la Junta Electoral Central para presentar una denuncia al considerarlo xenófobo y nazi. "Ha salido el criminal de Galapagar a llamarnos nazis, el que se paseaba por las herriko tabernas aplaudiendo a ETA diciendo que era muy perspicaz", ha asegurado entre aplausos de los presentes.

En las elecciones generales de 2019, Abascal ya protagonizó otra polémica por este asunto en plena campaña, al denunciar la inmigración ilegal durante el debate previo a los comicios. "Yo vivo en un barrio popular de Madrid, Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle, y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle; con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas", dijo entonces. En esas elecciones el partido logró un 18% de votos en este distrito madrileño.

Primeros ataques a Ayuso

A unas horas de que este miércoles se celebre el primer debate electoral de la campaña, el único al que Isabel Díaz Ayuso ha confirmado su asistencia, el líder de Vox ha aprovechado para criticar a la candidata del PP por primera vez durante esta contienda.

"Nos dicen comunismo o libertad y nosotros nos atrevemos a decir PSOE, PP, Podemos o libertad", ha dicho Abascal utilizando el lema de campaña del PP, después de que Ayuso haya asegurado que va a mantener el toque de queda más allá del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma. "Ni Sánchez ni Ayuso nos van a encerrar en nuestras casas, no tienen ningún derecho", insistía, amenazando con llevar este asunto ante los tribunales, si así ocurre.

El líder de Vox ha reivindicado también su campaña contra los menas frente a Ayuso: "Si piensa que los menas son sólo menores que necesitan protección, que acepte nuestra propuesta para que se vayan con sus padres a sus países y, si son delincuentes, a las cárceles de sus países", ha dicho. "No hay libertad sin seguridad", ha insistido.

Abascal ha respondido también a los ataques de la izquierda y algunos medios leyendo varios titulares de la prensa que recogían agresiones o robos protagonizados por menas. "Todo esto que dicen los periódicos ¿no lo puede decir Vox? Nadie va a poder impedir que digamos la verdad", ha prometido.

El líder de Vox ha concluido su intervención asegurando, en cualquier caso, que lo importante el 4M es "sumar" con el PP para impedir un gobierno de izquierdas, sin desvelar si esa suma implicará su entrada en el Gobierno.