El fenómeno Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha sido el asunto central que ha ocupado la entrevista a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo quien ha destacado la ausencia de complejos a la hora de defender sus convicciones como la clave del éxito de la candidata popular al Gobierno de Madrid el próximo 4 de mayo.

"Hay gente en la derecha que cree que el Gobierno se puede desplomar y que tú heredarás el poder, como pasó con Zapatero", pero eso no tiene por qué repetirse, advertía Álvarez de Toledo. Y añadía que "una vez llegas al Gobierno, como el tablero está inclinado, acabas no pudiendo ni transformar la sociedad ni hacer un proyecto de largo alcance".

Frente a esta opción, está la que representa Isabel Díaz Ayuso, que "ha logrado colocar al dúo de la decadencia (Pedro Sánchez y Pablo Iglesias) a la defensiva" y ha conseguido convertir las elecciones en Madrid como "la primera vuelta de la batalla por la recuperación de España".

En este sentido, espera que esto sirva para que la derecha deje de esperar a que "la izquierda" le "perdone la vida con el calificativo de centrista", algo que "es agotador verlo una y otra vez. No podemos esperar a que nos perdonen la vida para ponernos la medallita de moderado" y se felicitaba de que, precisamente, Ayuso se haya convertido en una alternativa viable en la derecha desde la ausencia de complejos y la defensa de sus convicciones.

En cualquier caso, ha dicho que todavía "queda mucho trabajo por hacer", pero siempre "aprendiendo las lecciones de lo vivido hasta ahora. De la campaña de Cataluña que fue un error". Frente a este error, Cayetana insistía en la campaña de Ayuso "desafiante, sin miedo a la libertad, sin querer adaptarse al paisaje" porque "no se puede decir que un partido tiene que adaptarse a la sociedad", sino que "lo que tiene que hacer es intentar mejorar a la sociedad".

Son dos modelos, decía Cayetana Álvarez de Toledo, "uno que no ha funcionado y otro que está funcionando y que se está viendo en las encuestas, que está consiguiendo reagrupar el voto por la base. Está funcionando y eso es extraordinario".

La anomalía de Madrid

Cayetana Álvarez de Toledo ha reflexionado sobre la llamada "identidad de Madrid, por qué Madrid es lo que es". Para la diputada del PP es "una formidable anomalía ya que es la única comunidad autónoma española en la que la autonomía se ha puesto al servicio de la libertad de la personas y no de la presunta identidad del territorio".

Echando la vista atrás ha señalado las diferencias con la primera campaña de Ayuso hace sólo dos años. Aquella campaña fue "dura y en soledad con ataques feroces desde la izquierda, estaban prácticamente solos intentando ganar unas elecciones imposibles". Sin embargo, "dos años después veo a Isabel Díaz Ayuso fuerte, con el poder que da no el cargo sino las convicciones". Para Cayetana el caso de Ayuso es el del "éxito de liderazgo basado en el servicio de las ideas donde no hay tacticismo, ni actitud timorata, ni miedo sino seguridad en sí misma".

Sobre la broma que hizo Díaz Ayuso sobre que "España me debe una" por haber conseguido sacar a Pablo Iglesias del Gobierno, Cayetana ha reconocido que "el PP le debe mucho sin duda" ya que "la derecha española llevaba mucho tiempo sin sentir optimismo o ilusión y ha devuelto a la derecha el optimismo en la victoria". No sólo en la victoria, sino que "ha dado con este golpe de efecto a la alternativa una oportunidad".

Por ello ha pedido al PP no perder el objetivo de conseguir 176 escaños en el Congreso de los Diputados para poder gobernar. Y eso se hace "con liderazgo y con ideas", creando un proyecto político "que hay que empezar a hacer a partir del día 5 de mayo".

Vox

Como es habitual los oyentes de Es la Mañana de Federico han interrogado a la invitada y lo han hecho sobre varios asuntos entre los que han destacado dos: su relación con Vox y su opinión sobre los toros.

En cuanto al primer asunto, Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que, pese a que muchos oyentes le han invitado a desarrollar su talento político en las filas de Vox en lugar de estar "arrinconada" en el PP, la diputada popular ha recordado que, como ha dicho en numerosas ocasiones, ideológicamente se encuentra muy lejos de Vox. "Es uno de los grandes equívocos. Se me dice que soy la más cercana a Vox. Pero no es verdad. Creo que es un partido más nacionalista y conservador y no soy ni nacionalista ni conservadora".

Eso sí, Cayetana considera que "Vox tiene una idea de España casi jacobina, de un solo gobierno, un solo parlamento… El papel lo aguanta todo, pero la realidad no. Y no hay que vender ficciones", decía. Pero remataba: "Lo que no se puede hacer es volar los puentes con Vox, porque los vuelas también con sus votantes".