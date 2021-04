Abascal defiende el cartel de los menas: "Entiendo los remilgos pero prefiero apostar por la claridad"

La polémica surgida durante esta semana y azuzada por los medios de comunicación alrededor del cartel electoral de Vox en el que se enfrenta a un menor no acompañado con una jubilada recordando el coste de la plaza de mena en Madrid con la pensión no contributiva que reciben muchos jubilados en la CAM, no ha podido faltar en la entrevista que ha concedido Santiago Abascal, presidente de Vox, este jueves en Es la Mañana de Federico.

Un oyente afeaba la estrategia del cartel electoral a Abascal y añadía que las cifras eran falsas. Abascal ha replicado enseguida y ha afirmado con rotundidad que "el cartel es verada. No dice ninguna mentira. En Madrid cada mena, cada plaza de mena, cuesta 4.700 euros al mes" mientras que "la gente que ha trabajado en este país y que ha estado ayudando a su familia recibe pensiones de miseria y eso es una auténtica injusticia", añadía.

En cualquier caso, ha dicho que ese cartel ha servido para generar "un debate importantísimo e imprescindible en Madrid". Aunque concedía que incluso algunos de sus votantes puedan tener "remilgos" con el cartel, "nosotros preferimos apostar por la claridad" y poner en primer plano un debate que ha servido, entre otras cosas, para que "periódicos como el de Pedro J. haya publicado cuánto cobra cada mena por comunidad autónoma", que en el caso de Madrid son más de 400 euros, incluso. "¡Reciben más paga que la que reciben nuestros hijos!", exclamaba Abascal, que insistía en lo necesario del debate.

Según ha dicho, este debate no va de racismo o de odio, sino de la necesidad de regular los flujos migratorios y acabar con la inmigración ilegal. "Si son niños, tienen que estar con sus padres en sus países, porque nosotros queremos chavales con posibilidades y no perros de presa utilizados por la izquierda", en referencia a que muchos de estos menores no acompañados acaban siendo instrumentalizados por la izquierda y utilizados por los violentos para usarlos contra ellos en sus mítines: "Hemos visto banderas bereber entre los violentos que nos tiraban piedras en los mítines", recordaba el presidente de Vox.

Y "si son delincuentes y son mayores, porque habría que demostrar la edad de algunos de ellos, pues tendrán que ir a las cárceles de sus países, pero no en España", remataba Abascal quien ha querido insistir en la necesidad de poner en primer plano este debate dado el número tan importante de personas en Madrid y en el resto de España que padecen la inseguridad en sus barrios merced a estos menores no acompañados.