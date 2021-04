El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llegado a las instalaciones de esRadio a pie. "Me viene bien hacer ejercicio y además puedo hablar con los ciudadanos", explicaba, antes de rematar: "Y no soy de Podemos, claro", en clara referencia a la cohorte de coches oficiales que acompañan a Pablo Iglesias en sus desplazamientos.

En cuanto a la campaña de Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Martínez-Almeida ha señalado que, salvo en algún momento específico con Esperanza Aguirre, "lo que estoy viendo estos días de movilización en el centro derecha no lo recordaba".

Y es muy importante esa movilización porque, decía el alcalde, "lo que consiga aquí Díaz Ayuso el 4 de mayo va a ser un punto de inflexión" porque "es importante visualizar que se puede vencer a la izquierda".

Martínez-Almeida está convencido de que la victoria de Ayuso en Madrid va a ser ese punto de inflexión que conseguirá, entre otras cosas, que esa idea de que "Sánchez e Iván Redondo son seres superiores que manejan la situación de manera que los demás no podemos entender" se va a terminar. "En Madrid se va a ver que en el caso de Sánchez y Redondo, el rey está desnudo y que van de derrota en derrota hasta la victoria final", decía el alcalde recordando que ya perdieron muchos votos en la segunda convocatoria de elecciones en 2019, "con la utilización más abusiva de las instituciones que se recuerda" y las derrotas estrepitosas en las gallegas y en las vascas, además de la "victoria inútil en Cataluña".

El alcalde de Madrid ha hablado del modelo económico de Madrid que se plasma en "los desarrollos como Valdebebas o el desarrollo del sureste" que harán que Madrid "sea la primera en salir de la crisis".

Estabilidad con Cs en el ayuntamiento

Martínez Almeida ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid tiene estabilidad y ha contado cómo el día de la moción de censura en Murcia "me llamó Begoña Villacís, con quien tenemos buena relación personal y política, para decirme que no va a haber moción en el ayuntamiento". Además, "me dijo que si quería podía salir a la prensa y contar esa conversación" para dejarlo claro.

El alcalde Martínez-Almeida también ha comentado el mantra de campaña de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, según la cual "para que Ayuso no dependa de Vox, Edmundo pide que le voten a él". Ante esta situación Martínez-Almeida sentenciaba: "Pues para eso, para que no dependa de Vox, mejor votar a Ayuso que a Edmundo, ¿no?".

Preguntando por la opción de una lista conjunta entre PP y Cs para las próximas elecciones ha dicho que "estoy abierto a la incorporación de cualquier persona que comparta el proyecto y políticas que estamos llevando a cabo en el ayuntamiento".

Pactos con Vox

El alcalde de Madrid ha recordado que "tengo un pacto de investidura con Vox y no me arrepiento ni me avergüenzo" porque "no me van a venir a decir con quién tengo que pactar". Sobre la posibilidad de incluir en su gobierno en un futuro a miembros de Vox en caso de tener que pactar ha insistido en que está abierto a "incorporar a aquellos a los que nos unan políticas, que pese más lo que nos una que lo que nos separe", algo que ha calificado como "modelo de Madrid y que es fundamental para el futuro de España".

Madrid Central

A preguntas de los oyentes Martínez-Almeida ha tenido que explicar por qué su promesa de acabar con Madrid Central finalmente se ha incumplido: "He incumplido", confesaba abiertamente, "porque tenía que hacer un pacto con Ciudadanos y Ciudadanos no quería quitar Madrid Central", se defiende el alcalde que, sin embargo, sabe que será algo que tendrán que juzgar los electores. "En las próximas elecciones los ciudadanos me juzgarán. Pero en aquel momento pensé que era mejor firmar un pacto de Gobierno que dejar que siguiera Carmena".

En cualquier caso, ha dicho que tienen diseñada una ordenanza en movilidad sostenible para "introducir reformas, básicamente, en lo que nos han pedido los comerciantes". Además, como el mayor porcentaje de emisiones contaminantes provienen de las calefacciones, el alcalde ha dicho que ya han aprobado un plan para prohibir de manera paulatina las calderas de carbón y gasóleo al tiempo que se aprueba una línea de subvenciones para que las comunidades de propietarios puedan cambiarlas. "No se trata de prohibir, sino de incentivar", decía Martínez Almeida.