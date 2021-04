Un nuevo sondeo advierte que la mayoría del centro derecha puede pender de un escaño

Los tres partidos de izquierdas y Ciudadanos podrían lograr la representación suficiente en las elecciones del 4 de mayo para impedir que Isabel Díaz Ayuso siga gobernando la Comunidad de Madrid de cumplirse el pronóstico de la encuesta de Sigma Dos que publica este viernes El Mundo.

El sondeo registra un ligero repunte de PSOE y Más Madrid, más notable en el caso de los socialistas que pasan del 21,1% al 22,6% en una semana que, a priori, no parece haber sido tan propicia para Ángel Gabilondo, si bien es cierto la encuesta no recoge el resultado del debate en televisión, que a tenor de las encuestas publicadas no fue bueno para el candidato socialista. En cualquier caso, con esta estimación de voto el PSOE lograría 31 o 32 diputados, cuando hace siete días aspiraba a quedarse entre 29 y 31.

Más Madrid, por su parte, subiría solo dos décimas en los últimos siete días, pero con un 15,1% estaría entre 21 y 23 escaños, mejorando en uno sus expectativas.

Afortunadamente, Unidas Podemos no acompaña a los otros dos partidos en esta tendencia positiva, lo que lastra las opciones de la izquierda en su conjunto: Iglesias no logra explotar su campaña y pasa de un ya decepcionante 8,1% al 7,2% y de estar entre 11 y 12 escaños a quedarse sólo con 9 o 10.

Ayuso y Vox resisten… con dificultad

Del otro lado del espectro tanto PP como Vox se mantienen, pero con una tendencia ligeramente a la baja: Díaz Ayuso pasa de un 40,9% de intención de voto al 40,5%, lo que supone que su horquilla de diputados está entre 56 y 60, igual que hace una semana. Vox, por su parte, pasa del 9,4% al 9,1%, y con ello en lugar de aspirar a 13 o 14 escaños se quedaría en 12.

Por último, Ciudadanos sube dos décimas y se coloca en el 4,7%, con lo que no entraría en la Asamblea, pero al encontrarse tan cerca del umbral del 5% la encuesta le da la posibilidad de obtener 7 diputados, que son el mínimo que se alcanza si se obtiene representación en la cámara regional madrileña.

Ayuso se podría quedar fuera del Gobierno

Con estos datos la horquilla de la suma de PP y Vox estaría entre 68 y 72 diputados, es decir, en su parte baja y de lograr Ciudadanos su representación, podrían quedarse un diputado por debajo de la mayoría absoluta, que recordemos que está en 69.

Los tres partidos de izquierda, por su parte, estarían entre 61 y 65 escaños, que en principio no sería suficiente para gobernar, pero con la adición de Ciudadanos -siempre que los de Bal logren entrar en la Asamblea- sí podría impedir, por la mínima, un gobierno de PP y Vox.