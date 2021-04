El PSOE no quiere que Pablo Iglesias cope todo el protagonismo de las amenazas de muerte recibidos y ha metido en campaña a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también recibió una carta. La directora del Instituto Armado, ha rechazado los discursos de odio, que según ha dicho, son la antesala de los delitos de odio: "Quien siembra vientos, recoge tempestades. Necesitamos palabras, no balas, necesitamos tu palabra, Ángel Gabilondo".

El ministro del Interior, por su parte, ha censurado este sábado la "equidistancia y las medias tintas" de Vox en la condena a las cartas amenazantes con balas. "Cuando hay señalamiento de personas no valen las medias tintas, no vale la equidistancia, hay que hacer la condena en concreto, porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otros tiempos y a otro momento que este Estado de derecho recuperó y derrotó", ha proclamado Marlaska en un acto electoral del PSOE en Madrid.

El ministro del Interior hace referencia a unas declaraciones de la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en las que pone en duda estas amenazas de muerte. "De este Gobierno no nos creemos nada", apuntó Monasterio.

En este contexto, Marlaska ha pedido la "condena" de esta actitud de Vox porque, según ha dicho, "es un deber de democracia, de convivencia y de tolerancia". "Madrid no es el Madrid del odio", ha subrayado el ministro del Interior.

Asimismo, también ha cargado contra la candidata del PP a estos comicios del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha alineado junto a Vox, asegurando que estas dos formaciones "tratan de enfrentar a esta Comunidad con el resto de España".

Lastra y Gabilondo

En este acto también han participado, además del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y la directora de la Guardia Civil, entre otros.

Aquí, Lastra ha pedido el voto para Ángel Gabilondo porque, según ha dicho, que los demócratas se defienden en las urnas de las amenazas de "los fascistas": "Vamos a ganar en las urnas, por la democracia, por lo que lucharon mis abuelos, mis padres todos los días, por eso estamos aquí, para no permitir que el fascismo campe a sus anchas en nuestro país".

El candidato del PSOE ha llamado a la movilización de la ciudadanía para que acuda a votar el próximo 4 de mayo para vencer "al odio, al miedo y a las amenazas" y evitar así que llegue a gobernar "la ultraderecha".

Gabilondo ha comenzado haciendo referencia a lo ocurrido este viernes en el debate de la Cadena SER donde ha vuelto a defender que se levantó del mismo junto con el resto de partidos de izquierda porque Vox estaba haciendo un discurso "antidemocrático". No dice que tardó más de una hora en levantarse y porque se lo indicaron sus asesores.

"En tan sólo tres días han atacado a los menores y han dado cobertura a las amenazas de muerte de nuestros compañeros. Hoy han sido ellos, mañana puedes ser tú, yo o cualquiera de nosotros. He vivido ya mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo. Todos somos María, Pablo y Fernando", ha reivindicado.

Así, ha hecho un llamamiento a todos los socialistas y demócratas a los que le ha pedido que se movilicen el 4 de mayo, porque se ha acabado "una campaña" como la que han estado conociendo hasta ahora y ha defendido que el PSOE está "muy fuerte" para hacer que gane "la democracia".

En este punto, ha querido decir "dos cositas" a la presidenta regional y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "cuando se condena la violencia sin matizar y en genérico" es que "hay un problema serio de democracia hoy aquí, en Madrid".

"No cabe la equidistancia. No queremos bromas con este asunto. Estamos ya en pie y si nos movilizamos la democracia va a vencer al miedo, la mentira y al odio. Queremos una sociedad distinta", ha remachado.