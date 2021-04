Monasterio saca de quicio a Mónica López: "¿Ha pedido a Iglesias que condene lo de Vallecas?"

Las famosas cartas recibidas por Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil María Gámez, siguen marcando la pauta informativa en todos los medios satélites del Gobierno de Sánchez e Iglesias, también en la televisión pública y su programa matinal, La Hora de la 1, dirigido por Mónica López.

Este lunes la protagonista invitada para una entrevista ha sido Rocío Monasterio, en la diana de la izquierda, más aún desde que plantó cara a Pablo Iglesias en la cadena SER, provocando que el líder de Podemos y candidato de su formación en Madrid se levantara del debate y se marchara ante la desesperación de la presentadora, Angels Barceló, que rogó, muy afectada, al político que se quedara: "Pablo, Pablo, atiende un momento. Por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas".

Vox, que condenó las cartas amenazantes y se ha personado como acusación particular en la causa para "llegar al fondo del asunto", decía este lunes Monasterio en TVE, es acusado sistemáticamente por la izquierda de no condenar la amenaza. Y de nuevo en TVE han hecho de esta discusión categoría con una alterada Mónica López, que se ha mostrado muy insistentemente, si no rozando la agresividad verbal, contra la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. Por su parte, Rocío Monasterio ha estado muy tranquila respondiendo a cada acusación que lanzaba la directora de La Hora de la 1.

Cuando Mónica López interrogaba a Monasterio por esas dudas que dijo tener sobre "el Gobierno" y "Podemos" y que deslizaba la desconfianza sobre la veracidad de las cartas recibidas por Marlaska Gámez e Iglesias, Rocío Monasterio recordaba a la periodista que ella ha condenado la violencia, toda la violencia: "Y fíjese si lo condenamos que nos hemos presentado hace 72 horas como acusación particular para saber y que se condene a quién ha enviado esas amenazas" decía Monasterio. López no se daba por satisfecha y seguía: "Si la justicia dice que esas cartas son ciertas ¿se compromete usted aquí públicamente a pedir perdón?" A lo que Monasterio recordó: "Yo he condenado esa violencia y no tengo que pedir perdón por condenar la violencia". Y remataba interpelando a la periodista: "Usted ha tenido a Pablo Iglesias hace dos días ¿le ha pedido que condenara las agresiones de Vallecas? Yo creo que no". "Son cosas distintas", decía Mónica López: "Una cosa son amenazas de muerte y otra que a ustedes les agredieran en un mitin".

Rocío Monasterio (Vox), a Mónica López: "Ha tenido a Pablo Iglesias sentado aquí hace dos días, ¿le ha pedido que condenara las agresiones de Vallecas? ¿Por qué a Pablo Iglesias nadie le ha preguntado por qué no ha condenado las agresiones de Vallecas" #LaHoraMonasterio pic.twitter.com/w5cJWgkNSh — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 26, 2021

Otro de los argumentos que ahora blande Iglesias en sus intervenciones públicas son los insultos que dice recibir y que, según él, buscan deshumanizarle en una "clara estrategia nazi". Mónica López no ha dudado en hacer suyo este discurso y ha pedido a Rocío Monasterio que condene esos insultos y que pida perdón si los ha proferido, pero dejaba en evidencia a Mónica López una vez más: "¿Usted va a pedir a Pablo Iglesias que pida perdón por llamarme facha, dictadora, ultraderechista y jeta?".

Monasterio, que también contó que Iglesias llegó a la cadena SER "gritando que él no se iba a sentar en un debate conmigo", ha dicho que le insultó al llamarla fascista y ultraderechista.

Los menas

Después de estas respuestas, Mónica López quiso cambiar de tema y sacar a los menas a colación. Primero, afeando a Monasterio que se refieran como menas a "niños, porque son niños", decía Mónica López. Monasterio pedía a la presentadora que entonces también pida a la Fiscalía provincial de Madrid que no utilice el término mena (Menor Extranjero No Acompañado) para referirse a estos menores extranjeros.

Monasterio recordaba que "estos niños son víctimas de los políticos que hacen un efecto llamada" y que en muchos casos se dedican a la delincuencia sembrando el terror en barrios como Batán o Ciudad Lineal.

Mónica López tiraba de cifras y preguntaba a Monasterio si los problemas de inseguridad en Madrid los provocan menos de 300 menores. "¿De verdad éste es el problema de inseguridad de Madrid? ", preguntaba la presentadora de la cadena pública, a lo que Monasterio contestaba tajante: "¿Está usted diciendo a los vecinos de Batán o de Ciudad Lineal que dicen que tienen miedo que son unos mentirosos?" Y añadía: "Lo que les pasa a ustedes es que están aislados. Vayan a esos barrios y hablen con sus vecinos". Remataba: "En esos barrios también gente que no ha votado a Vox nos pide que hablemos de esto porque están pasando verdadero miedo. O si no que se lo pregunten a la chica que fue abusada el otro día por un grupo de menas".

Mónica López, visiblemente alterada, protestaba mientras contestaba Rocío Monasterio y llegaba a decir que esa actitud "hasta el papa Francisco ha dicho que es una vergüenza".

Finalmente, sobre este asunto, Rocío Monasterio decía que los menores no acompañados tienen que estar con sus padres y con sus familias y que "los que no sean menores de edad y sean delincuentes, tienen que estar en la cárcel".