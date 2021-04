Enrique Ruiz Escudero ha dicho en Es la Mañana de Federico sobre el fenómeno Ayuso que "cuando lo vives en directo es descomunal, lo he vivido en varios actos con ella y la gente sale a los balcones a aplaudirla. Yo eso no lo he visto nunca, ni con Esperanza Aguirre". "Es por el propio perfil de la presidenta de valentía, de sencillez y de rebeldía. Son unas elecciones en clave nacional porque desde el inicio de la pandemia Madrid ha sido el punto de confrontación del Gobierno de España. El tirón de la presidenta y el liderazgo que tiene se presenta de manera natural".

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "desde que se produjo la autorización de Janssen y AstraZeneca, la EMA dejó bien claro que hay que utilizar la segunda dosis de la misma vacuna". Y ha criticado las decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad, recordando los cuatro bandazos sobre la vacuna de AstraZeneca, que llevó a la población a tenerle miedo.

Estos bandazos no estaban justificados, a juicio de Ruiz Escudero, porque "tenemos el ejemplo del Reino Unido" donde hay 20 millones de personas vacunadas, y "de ellos, 5 millones con pauta completa de Astra". Por este motivo, considera que el Ministerio de sanidad ha tomado decisiones sin ningún aval científico ni técnico. "Por eso nosotros dijimos que si hay una evidencia científica de quien ha puesto ya 20 millones de vacunas", por qué frenar la vacunación con AstraZeneca.

En cuanto al ritmo de vacunación, en Madrid "llevamos vacunada al 21% de la población diana", pero menos del 10% de ellos con doble dosis, lo que es muy poco, dice el consejero, básicamente por la falta de vacunas.

"Nosotros hemos hablado con los que más han vacunado como Israel" y contaron que su estrategia de vacunación ha sido "primero vacunara a grupos vulnerables y luego en grupos de edad, pero claro, ellos han tenido vacunas". Aquí, en España, sin embargo, "el Gobierno ha dejado fuera al grupo más perjudicado que es el de los 65 a los 69 años". En cuanto a la vacunación y la estrategia europea, Escudero ha dicho que "los países árabes e Israel no tuvieron inconveniente en pagar lo que fuera necesario porque lo entendieron como una política de país. Sin embargo, Europa ha ido por detrás".

No podemos estar pendientes del Gobierno

También se ha quejado el consejero de la falta de transparencia del Gobierno: "La semana pasada recibimos menos vacunas que la semana anterior", decía Ruiz Escudero. Y es que "sabemos lo que vamos a recibir cada semana de un día para otro, menos de Pfizer que con eso sí tenemos cierta previsión" y ante esta situación, es muy difícil "planificar y saber cuándo vamos a tener mayores porcentajes de inmunización". "Con Jansen, Moderna y AstraZeneca es una aventura", se quejaba. Además, explicaba el consejero de Sanidad de la CAM y número dos de la lista de Ayuso que "en Madrid hemos pretendido con la vacunación no convertirnos en un mero administrador de vacunas, sino establecer un plan, una monitorización inmunológica para hacer un seguimiento de quién está inmunizado y quién no". El problema es que "no podemos estar permanentemente pendiente del Gobierno".

A día de hoy, seguía el consejero, "no tenemos certeza de las vacunas que vamos a recibir. No sé qué información maneja el Gobierno. Es verdad que los laboratorios dicen que la producción irá aumentando. Pero para alcanzar un 70% de inmunización se supone que tenemos que recibir 9,2 millones de vacunas. Para eso el ritmo de llegada de vacunas se tiene que multiplicar por cuatro respecto a lo que ha llegado en estos últimos meses. Ojalá lleguemos, pero con los fallos que tenemos en la recepción de vacunas, lo veo bastante complicado".

Variante india

Junto a la escasez de vacunas, una de los problemas que más preocupa ahora mismo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la llegada a la capital de la variante india del virus. "El equipo del doctor Zapatero está estudiando si existe un escape vacunal de esta variante" (que alguna de las vacunas no sea efectiva contra esta cepa), explicaba Ruiz Escudero, y que sería la peor de las noticias.

En cualquier caso, ha reconocido que "estamos preocupados" y espera tener pronto más información sobre esta variante, porque "hay dos mutaciones y una de ellas recoge la transmisibilidad de la variante brasileña y sudafricana". Y por esta preocupación "ayer mismo envié una carta a la ministra de Sanidad recordándole la preocupación por esta variante".

Su preocupación, recordaba Escudero, pasa porque ya advirtieron también de la cepa británica "que el 9 de diciembre detectamos el primer caso y en cuanto detectamos esta mutación hicimos un seriado de las PCR para rastrearlo" y se comunicó a Sanidad. "Lo hicimos en el Consejo Interterritorial en el que dijimos que estábamos preocupados. Pero en rueda de prensa dijeron que no estaban preocupados. Es más, dijeron que iba a ser una cepa marginal". Pues bien, la cepa británica "ya es el 90% de los casos".

En este sentido, Escudero recordaba cuál es el éxito de los países con menos contagios como Nueva Zelanda: "El control de fronteras", lo que, en este caso, implicaría un control en el aeropuerto más allá de los vuelos directos con India: "Nos dicen que no hay vuelos directos desde la India, pero llegan desde Frankfurt o desde Londres y eso es lo que hay que controlar. Habría que hablar con las aerolíneas y establecer una PCR en origen y hacer un seguimiento de dónde se producen las cuarentenas y, por supuesto, poner en alerta a toda la evidencia epidemiológica para detectar esos casos", decía Escudero.

Estado de alarma

En cuanto al estado de alarma que termina el próximo 9 de mayo ha apuntado que "defendemos incluir pequeñas modificaciones en la legislación sanitaria, tanto en la de Ley de Salud Pública como en la Ley de Cohesión y en la Ley General de Sanidad, que puedan permitir que las CCAA tengan esa capacidad de toma de decisión en un entorno de pandemia para poder controlar los contagios sin necesidad de estar siempre con un estado de alarma del Gobierno".

Si no cambia la legislación, a partir del día 9 de mayo "llegaremos hasta donde podamos llegar". En este sentido ha recordado que, antes del estado de alarma, "la CAM pedía ratificación de sus decisiones al TSJM" y así seguirán ya que "no podemos tomar medidas como toques de queda o confinamientos que afecten a los derechos fundamentales". Son modificaciones legislativas que el PP ha pedido en el Congreso pero "el Gobierno no ha tomado esa decisión".

Giro radical de la campaña

El PSOE y la izquierda ha dejado de lado la pandemia y está centrando la campaña electoral en las amenazas. Ruiz Escudero ha asegurado en esRadio que "las encuestas deben ir bastante peor de lo que se esperaban" y por ello estamos viendo "cómo están llevando la campaña a situaciones casi esperpénticas". Ha subrayado que todas las encuestas, "menos el CIS que es una herramienta electoral más de la izquierda", aseguran que Díaz Ayuso dobla los escaños y eso es porque "los madrileños avalan tu gestión en la pandemia".

Además ha querido desmontar algunas de las mentiras de la izquierda sobre la pandemia: "Es falso que en Madrid muera más gente". En este sentido ha explicado que desde que el Gobierno soltó el mando único y se hicieron cargo las CCAA, "en la segunda y tercera ola Madrid es junto a Baleares la que menos letalidad tiene pese a la densidad de población y movilidad".

Ruiz Escudero ha señalado al "modelo de Madrid" como causante de esa buena gestión ya que "se ha ido adelantando y siempre hemos sido leales de contarlo en el Consejo Interterritorial, como el uso de la mascarilla, los test de antígenos, que las farmacias pudieran ser punto diagnóstico, control de Barajas, cepa británica...." Y la ultima "la compra de Sputnik, Sánchez sale a criticarnos pero, al día siguiente, Baviera, Alemania, Austria, Hungría... llegan a acuerdos para comprar la vacuna".

¿Qué pasa con los de 65 a 69 años?

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado cómo está siendo la estrategia de la CAM en la vacunación y que los problemas "se deben a la escasez de vacunas". En primer lugar "empezamos con Pfizer con los grupos de residencias, personal sanitario y sociosanitario y una vez hecho empezamos por grupos de edad, mayores de 80 primero y luego con mayores de 70". Entretanto, "con AstraZeneca vacunamos a grupos esenciales: profesores, policías y bomberos".

En ese momento "Sanidad decide que AstraZeneca sea para personas entre 60 y 65 años" y una vez empezada la vacunación de este grupo Sanidad volvió a cambiar el criterio y dijo entonces "desde 60 a 69".

El problema es que "hasta que no completas de 60 a 65 años no puedes seguir con el siguiente grupo, que son los de 65 a 69, que se encuentran que los más mayores se están vacunando con Pfizer, y con AstraZeneca los más jóvenes que ellos". Ya sea con Pfizer o con AstraZeneca "serán los siguientes en cuanto se termine con un grupo". Precisamente ha señalado la primera semana de mayo como la fecha marcada para terminar con los mayores de 70 años. No obstante, ha señalado que no existirían todos estos problemas "si llegaran más vacunas".