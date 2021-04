El PSOE pide condenar sus amenazas pero "legitima" la violencia contra Vox y justifica el escrache a Villacís

La violencia política copó este martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Primero fue Vox, de la mano de su portavoz Javier Ortega Smith, el que presentó una moción para instar al Gobierno central a "depurar responsabilidades en el Ministerio de Interior" por el ataque que sufrió el pasado 7 de abril en el distrito de Puente de Vallecas, cuando el partido presentó a su candidata, en las próximas elecciones autonómicas, Rocío Monasterio.

PSOE y Más Madrid rechazaron la proposición, votando en contra, después de condenar todo tipo de violencia porque, en palabras del concejal de Más Madrid Paco Pérez, se oponen a una moción "maniquea y que el PP trata de blanquear con una transaccional". El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acusó a las formaciones de izquierda de "legitimar el ataque" a Vox.

Después, Ciudadanos presentó otra proposición con el siguiente texto:

"Los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid condenamos sin paliativos los episodios de hostigamiento, acoso o violencia política que se vienen produciendo, sin importar la ideología de quienes los ejercen ni la de los destinatarios de las agresiones. Los grupos políticos se comprometen a no llevar en sus listas electorales a candidatos que hayan participado en escraches u otros comportamientos de acoso, hostigamiento o violencia contra un político o partido sin haber mostrado arrepentimiento. Los grupos políticos se comprometen a no pactar con partidos que lleven en sus listas o nombren cargo público a personas que han participado en actos de acoso o violencia sin haber mostrado arrepentimiento. Los pactos se supeditarán a que el partido en cuestión fuerce la dimisión de quienes, habiendo participado en actos de acoso o violencia sin mostrar arrepentimiento, hayan accedido a un cargo público por medio de una candidatura electoral o un nombramiento político. Los grupos políticos se comprometen a no hacer llamamientos ni promover discursos que puedan desembocar en disturbios o episodios de violencia o acoso en la calle".